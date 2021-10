WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Preise für landwirtschaftliche Produkte wie Getreide, Gemüse oder Fleisch lagen auch im August deutlich über den Vorjahreswerten. Die Landwirte als Erzeuger erhielten im Vergleich mit dem Vorjahresmonat um 13,3 Prozent gestiegene Preise, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag berichtete. Im Juli hatte die Veränderung sogar 21,2 Prozent betragen. In der Regel gibt der Handel derartige Preissteigerungen im Einkauf an die Verbraucher weiter.

Vor allem pflanzliche Produkte waren mit einem Plus von 23,4 Prozent deutlich teurer als ein Jahr zuvor. Grund seien die zum Teil geringen Ernteergebnisse in Deutschland sowie die weltweit reduzierten Ernteprognosen, erläuterte das Statistikamt. Tierische Erzeugnisse wie Milch oder Fleisch waren 6,9 Prozent teurer als im August 2020./ceb/DP/men