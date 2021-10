Die Aktien der bisher erfolgreichen mRNA-Impfstoff-Hersteller Biontech (WKN: A2PSR2) und Moderna (WKN: A2N9D9) mussten zuletzt einen Rückschlag hinnehmen. Grund sind vor allem neueste Studiendaten zu Covid-19-Medikamenten. Sowohl Merck & Co. (WKN: A0YD8Q) also auch AstraZeneca (WKN: 886455) überzeugen derzeit mit positiven Ergebnissen. 1. Merck & Co. beantragt Covid-19-Mittel-Zulassung Merck & Co. hat bereits Ergebnisse aus seiner Zulassungsstudie veröffentlicht und in den USA einen Notfallzulassungsantrag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...