Die Media Art Group CUZ startet am 13. auf dem Starfield Hanam Media Tower eine interaktive öffentliche Kampagne, mit der das Umweltbewusstsein gesteigert werden soll

Die Media Art Group CUZ Inc. hat bekanntgegeben, dass sie am 13. im Starfield Hanam Central Atrium in Südkorea eine interaktive öffentliche Kampagne "LOVE EARTH, SWITCH OFF" ("AUSSCHALTEN FÜR DIE ERDE") gestartet hat, um das Umweltbewusstsein in der Gesellschaft zu steigern.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211014005297/de/

Die Media Art Group CUZ Inc. hat im Starfield Hanam Central Atrium in Südkorea eine interaktive öffentliche Kampagne "LOVE EARTH, SWITCH OFF" gestartet, die zur Steigerung des Umweltbewusstseins und zum Energiesparen beitragen soll. Sobald das Publikum das Licht auf dem 22 Meter hohen Media Tower mit seinen mobilen Geräten ausschaltet, wird ein Bild angezeigt, das die schöne Wiederherstellung der Erde zeigt. Wenn zehn Leute gleichzeitig an der Kampagne teilnehmen, werden alle Lichter des Media Tower ausgeschaltet, und eine phantastische Darstellung der Wiederherstellung von Mutter Natur füllt den Media Tower und den umgebenden Raum. CUZ ist ein auf die Produktion von XR-Inhalten spezialisiertes Unternehmen. Mit der Kampagne zeigt CUZ der Öffentlichkeit realistische Schönheit und interessante Erlebnisse: verwendet werden anamorphe Technologien, interaktive Technologien für die öffentliche Beteiligung und AR-Technologie. (Grafik: Business Wire)

Mutter Natur wird nachgebildet, wenn das Publikum mit großen digitalen Schildern kommuniziert, auf denen öffentlich sichtbare Inhalte angezeigt werden, die Kultur mit digitaler Technologie verbinden.

LOVE EARTH, SWITCH OFF ist eine Kampagne, die zur Steigerung des Umweltbewusstseins und zum Energiesparen beitragen soll. Wenn das Publikum das Licht auf dem 22 Meter hohen Media Tower mit seinen mobilen Geräten ausschaltet, wird ein Bild angezeigt, das die schöne Wiederherstellung der Erde zeigt. So wird die Botschaft vermittelt, dass etwas so Alltägliches wie das Ausschalten des Lichtes die Erde retten kann.

Jeder, der von seinem Standort aus den Media Tower sehen kann, kann an der Kampagne teilnehmen. Wenn zehn Leute gleichzeitig an der Kampagne teilnehmen, werden alle Lichter des Media Tower ausgeschaltet, und eine phantastische Darstellung der Wiederherstellung von Mutter Natur füllt den Media Tower und den umgebenden Raum.

Die Teilnehmenden können durch einen AR-Filter Fotos von sich selbst machen und die Fotos und ihre Namen auf dem Media Tower anzeigen lassen. Durch die Teilnahme an der Kampagne bewirkt das Publikum etwas Positives für die Erde und kann gleichzeitig erleben, Teil eines Medienkunstwerks zu sein. Den im Rahmen der Kampagne genutzt AR-Filter kann man außerdem auf dem offiziellen Instagram-Account von CUZ (@cuzartgroup) erleben.

Die Media Art Group CUZ ist ein auf die Produktion von XR-Inhalten spezialisiertes Unternehmen. Das Unternehmen gestaltet verschiedene Geschichten, in denen digital Inhalte zu sozialen und ökologischen Problemen vermittelt werden. Diesmal zeigt CUZ der Öffentlichkeit mit der Kampagne LOVE EARTH, SWITCH OFF realistische Schönheit und interessante Erlebnisse: verwendet werden anamorphe Technologien, interaktive Technologien für die öffentliche Beteiligung und AR-Technologie.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211014005297/de/

Contacts:

CUZ Inc.

Sil Jin

+82-70-8095-2401

sil.jin@cuz-art.com