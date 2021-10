Die Daimler-Aktie hat sich in den letzten Tagen ihren Weg weiter nach oben gebahnt. Angetrieben von mehreren Kaufstudien markierte das Papier mit 82,03 Euro das höchste Niveau seit Ende 2015. Am Dienstag schraubte die Bank of America ihr Kursziel nach oben.Analyst Horst Schneider von der Bank of America (BofA) hat sein Kursziel für Daimler von 94 auf 95 Euro angehoben. Die Berichtssaison der Autobranche mit wohl ziemlich schlechten Ergebnissen dürfte ein "Non-Event" werden, schrieb Analyst Schneider ...

