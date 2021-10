Die einarmigen Studien werden sich auf therapieresistente Depressionen und die posttraumatische Belastungsstörung konzentrieren

Vancouver, British Columbia, 14. Oktober 2021 - KetamineOne Capital Limited ("Ketamine One" oder das "Unternehmen") (NEO: MEDI) (OTC: KONEF) (Frankfurt: MY0), ein Unternehmen, das sich auf die Konsolidierung medizinischer Kliniken und die Entwicklung zum nordamerikanischen Marktführer im Bereich psychischer Behandlungen konzentriert, freut sich bekannt zu geben, dass es eine einarmige, offene Studie an Patienten mit posttraumatischer Belastungsstörung (post-traumatic stress disorder, kurz "PTSD"), die am proprietären Physiotherapie-Programm in den IRP Health-Kliniken des Unternehmens (die "PTSD-Studie") teilnehmen, sowie eine beobachtende, einarmige Pilotstudie zur Erhebung objektiver biometrischer Daten und validierter psychiatrischer Messgrößen der Wirksamkeit bei Patienten mit Depressionssymptomen, die eine intravenöse Ketamin-Infusionstherapie erhalten (die "Depressionsstudie") (gemeinsam die "Forschungsstudien") starten wird. Die Forschungsstudien werden an mehreren Ketamine One-Klinikstandorten in Kanada und den USA durchgeführt und werden voraussichtlich im Monat November beginnen.

Die PTSD-Studie soll während der zwölf Wochen des Physiotherapie-Programms von IRP Health durchgeführt werden, das Bewegungstherapie, Physiotherapie und Schulungen zu neurophysiologische Schmerzen umfasst. Die Teilnehmer, von denen die meisten Veteranen und Ersthelfer sind, werden Erwachsene mit PTSD sein, die ebenfalls eine Form von Schmerz erleben, die ihren Ursprung im Bewegungsapparat haben. Das Programm soll sowohl Schmerzen als auch PTSD-Symptome während des Studienzeitraums lindern. Die PTSD-Studie wird beobachtenden Charakter haben und anhand validierter, von Patienten ausgefüllter Fragebögen sowie objektiver Schlaf- und biometrischer Daten Symptomdaten sammeln. Der Prüfplan und die Einwilligungserklärung (Information Consent Form, kurz "ICF") für die PTSD-Studie wurden beim Institutional Review Board ("IRB") eingereicht und werden derzeit geprüft. KGK Science Inc., die hundertprozentige Tochtergesellschaft von Ketamine One, wird die Studie leiten, und dabei unter anderem für die Erstellung der Datenbank und die Durchführung der Schulungen verantwortlich sein.

Der Prüfplan und das ICF für die Depressionsstudie werden derzeit fertiggestellt und sollen in naher Zukunft beim IRB eingereicht werden. Die Studie wird voraussichtlich Ende November beginnen, vorbehaltlich der operativen Kapazitäten der medizinischen Kliniken des Unternehmens. Der Zweck der Depressionsstudie ist, Ketamin als eine schnell einsetzende Behandlung für Depressionen zu untersuchen, da die Dauer der Linderung von Symptomen bei Patienten variiert, von denen die meisten innerhalb von 4 bis 6 Wochen einen Booster benötigen. Insbesondere gibt es derzeit keine Möglichkeit für Ärzte, einen Rückfall vorherzusagen, daher können Patienten möglicherweise einen vollständigen Rückfall erleben, bevor sie eine Auffrischungsdosis erhalten. Die Depressionsstudie wird die Wirksamkeit von Behandlungen mit objektiven Messgrößen korrelieren, die in der Vergangenheit als Vorhersagewert für die Wirksamkeit vorgeschlagen wurden. Ziel ist es, Muster in den Daten zu identifizieren, die einen Rückfall vorhersagen und zur Entwicklung eines Algorithmus verwendet werden können, um den optimalen Zeitpunkt für Ärzte zu bestimmen, um Patienten auf Grundlage ihrer objektiven biometrischen Daten Ketamin-Auffrischungsdosen zu verabreichen.

Kommentar des Managements

"Der Start dieser ersten Studien durch Ketamine One ist ein wichtiger Meilenstein für unser Unternehmen und ein klarer Beweis für die Synergien, die zwischen den Tochtergesellschaften von KGK Science und IRP Health entstehen. Diese Studien stellen eine vollumfängliche Zusammenarbeit zwischen allen unseren Divisionen - KGK, IRP Health und unserem Ketamin-Kliniknetzwerk - dar. Unsere Plattform für psychische Gesundheit ermöglicht es uns, wichtige Themen zu erkunden und nach Antworten auf langjährige Fragen zur Wirksamkeit von IV-Ketamin-Behandlungen zu suchen und wie wir die Behandlungsergebnisse verbessern können", sagte Adam Deffett, Interim CEO von Ketamine One. "Wir hoffen, dass sowohl die PTSD-Studie als auch die Depressionsstudie signifikante Ergebnisse liefern, die es nicht nur unseren Klinikern, sondern auch Ärzten in anderen Kliniken ermöglichen, die Patientenerfahrung zu verbessern und chronische Schmerzen, Depressionen und andere damit zusammenhängende Probleme zu lindern", so Deffett weiter.

Über Ketamine One

KetamineOne Capital Limited ist ein in der Konsolidierung ärztlicher Kliniken tätiges Unternehmen, das zu einem führenden nordamerikanischen Unternehmen in der Behandlung psychischer Erkrankungen wird. Es erstellt kritische Infrastruktur zur Entwicklung und Bereitstellung bahnbrechender Behandlungen für psychische Erkrankungen. KetamineOne unterhält ein Netzwerk von Kliniken in Nordamerika und plant, den stark fragmentierten Industriesektor weiter zu konsolidieren. KGK Science Inc., ein Auftragsforschungsinstitut, das sich zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindet, macht das Unternehmen dank seiner langjährigen Geschichte und weitreichenden Erfahrung im Bereich Pharmazeutika, Cannabis und neuer psychedelischer Medikamente auch zu einem Führer in erstklassiger Forschung. Als kollektives Unternehmen verpflichtet sich Ketamine One, die steigende Nachfrage nach sicheren und zugänglichen Behandlungen für psychische Erkrankungen zu decken.

