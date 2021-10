Der S&P 500 beendet seine dreitägige Verlustserie. Nach einer fast zweitägigen Konsolidierung am 61,8% Fibonacci-Retracement des Aufwärtsimpulses, der am Mittwoch vor einer Woche begann, gewinnt das US-amerikanische Börsenbarometer seit gestern Nachmittag an Wert. Die Technologieaktien schnitten gestern am besten ab, während die Finanzwerte trotz der überzeugenden Zahlen von JP Morgan underperformten - Die Investmentbank verdiente im 3. Quartal fast ein Viertel mehr. Andererseits zog die Inflationsrate ...

Den vollständigen Artikel lesen ...