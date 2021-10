München (ots) -Bei TERRITORY heißt es künftig rund um die Uhr: It's tea time. Für den Neukunden Bad Heilbrunner, Branchenprimus im Bereich der Arzneitees, justierte TERRITORY die Positionierung und entwickelte einen komplett neuen Auftritt, der ab sofort primär auf den digitalen Kanälen zu sehen ist.Vor allem gesundheitsbewusste jüngere und männliche Konsumenten werden erstmals mit differenzierteren und moderneren Inhalten angesprochen, ohne die Kernzielgruppe der 25- bis 59-jährigen Frauen zu vernachlässigen. Damit der Spagat gelingt, hat TERRITORY eine neue Content-Strategie entwickelt: Neben den bisherigen produktfokussierten Inhalten sorgt künftig themenspezifischer Content für mehr Humor und Frische. Die Reputation und die Expertise der Marke bilden dabei die Leitplanken."Nachhaltigkeit und Verantwortungsbewusstsein im Umgang mit der Natur, verbunden mit dem Anspruch eines Innovationsführers mit Tradition, bildet den zentralen Bestandteil unserer Unternehmensstrategie. Glücklicherweise erfährt dieses Themenfeld gesamtgesellschaftlich einen spürbaren Bedeutungsaufschwung. Mit dem neuen Auftritt wollen wir durch eine differenzierte Ansprache ein größeres Publikum erreichen. Mit TERRITORY haben wir hier einen gleichermaßen strategischen wie kreativen Partner an der Seite", so Markus von Kriegelstein, Digital Media Manager bei Bad Heilbrunner.TERRITORY liefert digitalen Full ServiceDie Verjüngung geht mit einer entsprechenden Media-Strategie einher, in dessen Mittelpunkt die digitalen Kanäle stehen - angefangen beim Blog "Natürlich gesund" über Social Media bis hin zu entsprechenden Paid-Kampagnen. TERRITORY liefert hier die gesamte Full-Service-Betreuung vom Blog über die inhaltliche Steuerung der Social-Media-Kanäle bis zur Entwicklung der Ad-Motive und der Mediaschaltung. Das Healthcare-Team entwickelt den redaktionellen Blog mit medizinischen Beiträgen weiter und verlängert diese Inhalte mit Ratgeber-Charakter auf den Social-Media-Kanälen."Auch hier gilt: Das eine tun, ohne das andere zu lassen. Für uns bedeutet das, die Marke Bad Heilbrunner sanft zu öffnen, ohne den wertvollen Markenkern dabei anzutasten", erklärt Christian Caroli, Unit Creative Director bei TERRITORY.Zum Hintergrund: Bad Heilbrunner gilt als Premium-Brand unter den Arzneitees. Das gesamte Sortiment der Marke beruht auf lebendigem, traditionellem Heilpflanzenwissen und moderner Phytomedizin. Bei der Herstellung des Tees wird aus dem reinen Naturschatz an Heilpflanzen geschöpft, der bewusst im Sinne der Marke geschützt und erhalten werden soll.Über TERRITORYAls Agentur für Markeninhalte arbeiten wir mit Leidenschaft und Überzeugung daran, für Unternehmen und ihre Marken inhaltliche Territorien zu definieren, diese kontinuierlich mit Inhalten, Aktionen und Services zu beleben und so Relevanz und Aufmerksamkeit zu erzielen. Überall da, wo Content entscheidenden Einfluss auf den Unternehmenserfolg hat, wollen wir unseren Kunden der beste Partner sein: als Content-Kreations-Haus, Influencer-, Social- und Digital-Marketing-Spezialist, Mediaagentur, Vermarkter, Handelsexperte, Employer-Branding-Berater und Plattformbetreiber. Wir nennen das "Content to Results".Pressekontakt:Katja MayerTERRITORYmayer.katja@territory.groupStella Gönüllücocodibus.goenuellue@cocodibu.deOriginal-Content von: TERRITORY, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/57966/5046065