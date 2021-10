Tesla hat im vergangenen Monat 56.006 in China produzierte Elektroautos verkauft - Rekord! Die Aktie schickt sich an, das Allzeithoch bei 900,40 Dollar in Angriff zu nehmen. Gleich mehrere Analysten haben ihre Kursziele nach oben angepasst.Tesla hat im September 56.006 in China hergestellte Elektrofahrzeuge verkauft - die höchste Zahl seit Aufnahme der Produktion in Shanghai vor etwa zwei Jahren. Gleichzeitig bedeutet dies einen Anstieg von 27 Prozent gegenüber dem Monat August.Summa summarum hat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...