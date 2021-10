DJ SENTIMENT/DAX-Profis wechseln ins Lager der Neutralen

Die DAX-Anleger haben die jüngste Kursschwäche kaum zum Einstieg genutzt. Wie der jüngsten DAX-Sentimenterhebung der Deutschen Börse zu entnehmen ist, ist der Bullenanteil der institutionellen Anleger um 3 Punkte auf 38 Prozent gestiegen. Bei den Privatanlegern fiel der Anteil um 1 Punkt 46 Prozent. Das Bärenlager der Profianleger verringerte sich deutlich um 11 Punkte auf 36 Prozent - diese wechselten zu den Neutralen (+8 Punkte auf 26 Prozent). Bei den Privatanlegern verringerte sich der Bärenanteil um 1 Punkt auf 34 Prozent, damit sind 20 Prozent der Privaten neutral gestimmt, ein Plus von 2 Punkten.

Sentiment-Analyst Joachim Goldberg hätten "Käufe in der Schwäche" wenig überrascht, aber den Anlegern scheine der Mumm gefehlt zu haben, sich in hiesige Bluechips zu engagieren. Hinter der passiven Haltung sieht Goldberg aber keine echte Skepsis, sondern die Not, mit den Positionen im Minus zu sein und dies nicht realisieren zu wollen. Allerdings dürften die Anleger an der Seitenlinie ab 15.400/15.450 wieder short gehen. Nach unten sei es zweifelhaft, ob die Stütze bei 14.817 Punkten noch mal halten könnte.

Unter den US-Anlegern hat sich die Stimmung derweil stark verbessert. Wie der jüngsten Erhebung der American Association of Individual Investors (AAII) zu entnehmen ist, ist der Bullenanteil auf 37,9 Prozent gestiegen nach 25,5 Prozent in der Vorwoche. Der Anteil der Bären reduzierte sich auf 31,8 Prozent nach 36,8 Prozent. Damit sind 30,3 Prozent der US-Anlege neutral gestimmt nach zuvor 37,7 Prozent.

DJG/mpt/cln

(END) Dow Jones Newswires

October 14, 2021 04:29 ET (08:29 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.