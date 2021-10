FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 235 (210) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG RAISES SSE PLC PRICE TARGET TO 1690 (1300) PENCE - 'HOLD' - BOFA CUTS ASOS PRICE TARGET TO 2800 (5000) PENCE - 'NEUTRAL' - BOFA CUTS BOOHOO PRICE TARGET TO 300 (380) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS BURBERRY PRICE TARGET TO 2445 (2475) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 7250 (6750) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES BABCOCK INTERNATIONAL TARGET TO 370 (340) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES FERGUSON PRICE TARGET TO 13900 (12840) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS CRODA INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 8300 (8500) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS JOHNSON MATTHEY TO 'UNDERPERFORM' ('BUY') - TARGET 2300 (4200) P - JEFFERIES CUTS JOHNSON MATTHEY TO 'UNDERPERFORM' (BUY) - PRICE TARGET 2300 (4200) P - JEFFERIES RAISES VIRGIN MONEY PRICE TARGET TO 246 (232) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS ASOS PRICE TARGET TO 3300 (6680) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC CUTS FEVERTREE DRINKS PRICE TARGET TO 1900 (2000) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS UNILEVER PRICE TARGET TO 3400 (3600) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC RAISES BAT PRICE TARGET TO 3300 (3200) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS RAISES LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 8150 (8000) PENCE - 'NEUTRAL'



