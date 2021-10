Die nachhaltig gestaltete digitale Vermögensverwaltung der Triodos Bank startet in Deutschland. Der Robo-Advisor greift dabei auf Impact-Investmentfonds gemäß Art. 9 EU-Transparenzverordnung zurück. Integriert in das Angebot ist auch ein Mikrofinanz-Fonds. Kunden können den Impact ihres Investments per App und Website verfolgen. Die auf Nachhaltigkeit orientierte Triodos Bank bringt ihren Robo-Advisor namens "Triodos Impact Portfolio" in Deutschland an den Start. Die niederländische Bank ist damit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...