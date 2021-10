Der amerikanische Mischkonzern ITT Inc. (ISIN: US45073V1089, NYSE: ITT) wird am 30. Dezember 2021 eine im Vergleich zum Vorquartal stabile Dividende von 0,22 US-Dollar an seine Aktionäre ausschütten, wie am Mittwoch berichtet wurde. Record date ist der 13. Dezember 2021. Auf das Jahr hochgerechnet zahlt ITT eine Dividende von 0,88 US-Dollar. Somit beträgt die aktuelle Dividendenrendite beim derzeitigen Aktienkurs von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...