Interlaken (awp) - Der Apotheken- und Gesundheitskonzern Galenica strebt nach dem von Coronaeffekten befeuerten Wachstum in diesem Jahr in Zukunft stetig steigende Verkaufszahlen an. Anlässlich des Investorentags vom Donnerstag in Interlaken unter dem Titel "Our Transformation Journey" bekräftigte die Gruppe die Geschäftsziele. Mittelfristig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...