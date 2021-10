Die reguläre Ausschüttung je Aktie werde künftig auch im Fall eines Gewinnrückgangs mindestens stabil bleiben, teilte das im MDax gelistete Unternehmen in einer Präsentation zu einer Investorenveranstaltung am Donnerstag in Hannover mit. Das bisherige Ziel einer Ausschüttungsquote von 35 bis 45 Prozent für die Regeldividende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...