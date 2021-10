Unterföhring (ots) -- Sechsteilige Serie von Gaumont für Sky Studios im Auftrag von Sky Studios- Nach Drehbüchern von Jan Berger- Regie: Hermine Huntgeburth, Kamera: Sebastian Edschmid- In den Hauptrollen: Florian Lukas, Leonard Scheicher, Ulrich Noethen und Lisa Wagner- Im Dezember exklusiv bei Sky- Trailer zum Download: https://app.shift.io/review/6164214348fb884ed2fcbe0a- Link zum Trailer auf Youtube: https://youtu.be/XpaF-g5fFWYSky veröffentlicht einen ersten Trailer des Sky Original "Die Wespe (https://www.sky.de/serien/die-wespe)", eine sechsteilige Comedyserie um einen Dart-Profi auf der Verliererspur, der es allen noch einmal beweisen will. "Die Wespe" ist ab 3. Dezember als komplette Staffel auf dem Streamingdienst Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf verfügbar und wird immer freitags ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky One ausgestrahlt. Auf dem Film Festival Cologne wird die Serie noch in diesem Monat ihre Premiere feiern.Quirin Schmidt, Executive Producer Sky: "Wir freuen uns sehr, dass unser neues Sky Original 'Die Wespe' auf dem Cologne Film Festival seine Premiere feiert und im Dezember auf Sky ausgestrahlt wird. Wir sind schon sehr gespannt, wie die charmante Underdog-Geschichte um Eddie 'Die Wespe' Frotzke bei unseren Zuschauern ankommen wird."Andreas Bareiss, Senior Executive Producer, Gaumont ergänzt begeistert: "Der Dartsport ist eine weitestgehend unerzählte Welt und das, obwohl sie bunter und spannender kaum sein könnte. Wir haben versucht, dieser ganz besonderen Sportart ihren längst überfälligen Platz am Serienhimmel zu sichern - ob uns das gelungen ist, wird sich nun zeigen - wir sind gespannt!"Über "Die Wespe":Dartprofi Eddie (Florian Lukas) steckt in der Krise. Ruhm weg, Geld weg, Frau weg und die körperliche Fitness lässt auch mehr als zu wünschen übrig. Jetzt erfolgt die Quittung: Ziehsohn Kevin (Leonard Scheicher) hat ihn in der deutschen Rangliste überholt und Manu (Lisa Wagner), Eddies Ehefrau, hat auch langsam die Schnauze voll. Beim nächsten Turnier platzt dann die Bombe: Eddie wird von Kevin am Dartboard gedemütigt und findet heraus, dass Manu eine Affäre hat. Eddie sieht rot, es kommt zur wilden Verfolgungsjagd, Dartpfeile fliegen durch die Luft - und Eddie kassiert ein lebenslängliches Spielverbot.Schluss. Aus. Ende. Mit Manu, mit Kevin und mit seiner Dart-Karriere. Stattdessen Vertreterjob und Einzug in die Laube seines besten Kumpels Nobbe (Ulrich Noethen), 69, seines Zeichens ebenfalls ehemaliger Dart-Profi mit Alkoholproblemen. Aber Eddie will zurück ins Leben und in die Karriere finden und beweisen, dass er nicht umsonst "die Wespe" genannt wird. Leichter gesagt als getan. Bis "die Wespe" wieder zuverlässig zustechen kann, muss Eddie erst einmal den Weg der Selbsterkenntnis einschlagen und einige Rückschläge überwinden.Die Idee und Drehbücher zu "Die Wespe" stammen von Jan Berger, ("Der Medicus", "Ich war noch niemals in New York"), Regie führte Hermine Huntgeburth ("Neue Vahr Süd", "Männertreu", "Lindenberg! Mach Dein Ding"), als Kameramann fungierte Sebastian Edschmid. In den Hauptrollen spielen Florian Lukas ("Good Bye Lenin!", "Der Überläufer"), Leonard Scheicher ("Das Schweigende Klassenzimmer", "Das Boot"), Ulrich Noethen ("Comedian Harmonists", "Deutschstunde"), Lisa Wagner ("Kommissarin Heller", "Weissensee") und Sahin Eryilmaz ("Ronny & Klaid"). Produzenten sind Andreas Bareiss und Sabine de Mardt. Den Schnitt übernehmen Eva Schnare ("Unterleuten - Das zerissene Dorf") und Janina Gerkens ("Tod von Freunden"). Ausführender Produzent seitens Sky ist Quirin Schmidt.Gefördert wird das Projekt von der Film- und Medienstiftung NRW sowie dem Medienboard Berlin Brandenburg.Facts:Originaltitel: "Die Wespe", Comedyserie, 6 Episoden, je ca. 30 Minuten, D 2021. Drehbuch: Jan Berger. Produzenten: Andreas Bareiss, Sabine de Mardt. Ausführender Produzent: Quirin Schmidt. Regie: Hermine Huntgeburth. Darsteller: Florian Lukas, Leonard Scheicher, Ulrich Noethen, Lisa Wagner, Sahin Eryilmaz, Alexandra von Schwerin, Peter Trabner, u.v.m.Ausstrahlungstermine:Ab 3. Dezember 2021 als komplette Staffel auf dem Streamingdienst Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf. Ab 3. Dezember 2021 immer freitags ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky One.Über Gaumont:Gaumont ist das älteste, durchgehend tätige Filmstudio der Welt. Seit 1895 produziert das französische Familienunternehmen hochwertige fiktionale Filme und Serien u.a. Klassiker wie "Im Rausch der Tiefe", "Léon der Profi", "La Boum - Die Fete" und "Ziemlich beste Freunde" sowie aktuell die Netflix-Serie "Lupin".Mit der 2011 gegründeten Tochterfirma in Los Angeles öffnet sich Gaumont auch für den US-Markt. Für Netflix wurden u.a. die Erfolgsserien "Narcos" und "Hemlock Grove", für NBC "Hannibal" produziert. Seit 2018 entwickelt und produziert Gaumont ebenfalls aus einer deutschen Dependance heraus. So produzierte die Gaumont GmbH mit Sitz in Köln und Berlin unter der Leitung von Sabine de Mardt in ihren ersten zwei Jahren bereits die Bestseller-Verfilmung "9 Tage wach" für ProSieben und Streaming-Hit "Barbaren" für Netflix.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky. Weitere Informationen finden Sie Sie zudem unter http://www.sky.de/originals sowie auf www.facebook.com/SkyDeutschland und www.instagram.com/skydeutschland.Über Sky Studios:Sky Studios entwickelt, produziert und finanziert eigene Dramen, Komödien und Dokumentationen für 24 Millionen Sky-Kunden und viele weitere potenzielle Zuschauer. Gestützt auf den Erfolg der von Kritikern gefeierten bisherigen Sky Originals, einschließlich der zehnfach Emmy-prämierten Serie "Chernobyl (https://www.sky.de/serien/chernobyl-173093)" und der internationalen Hits "Babylon Berlin (https://www.sky.de/serien/babylon-berlin-147415'shurl=babylon-berlin&wkz=WHPS10)", "Der Pass (https://www.sky.de/serien/der-pass-154555)" und "Das Boot (https://www.sky.de/serien/das-boot/staffel-2-181309?wkz=WHPS10&shurl=dasboot)", präsentiert sich Sky Studios als neues kreatives Universum für Sky-Eigenproduktionen wie "The Third Day (https://www.sky.de/serien/the-third-day-190470)" mit Jude Law, "ZeroZeroZero (https://www.sky.de/serien/zerozerozero-181830)" von den Machern von "Gomorrha" und "The New Pope", (https://www.sky.de/serien/the-new-pope-176656) ein Werk des Oscar®-prämierten Regisseurs Paolo Sorrentino.Sky Studios investiert weltweit in die Kultur- und Filmwirtschaft und hält Beteiligungen an zehn Produktionsfirmen im Vereinigten Königreich und in den USA. 