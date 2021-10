Die Bagatellgrenze für die Förderung von Photovoltaik-Anlagen außerhalb von Ausschreibungen könnte damit bereits im nächsten Jahr auf 400 Kilowatt gesenkt werden. Nach Ansicht des bayerischen Wirtschaftsministeriums würde dies den dringend erforderlichen Zubau neuer Photovoltaik-Anlagen massiv ausbremsen.Bereits im Sommer kam massive Kritik an der geplanten Novelle der EU-Beihilferichtlinie auf. So sieht sie eine Absenkung des Schwellwerts für Ausschreibungen von 1 Megawatt auf 400 Kilowatt vor. Dies kritisierte bereits der Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE) in seiner Stellungnahme zu dem ...

