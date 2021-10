Mit dem perspektivischen Wegfall von REA-Gips im Zuge des Ausstiegs aus der Kohleverstromung wird das Gipsrecycling in den kommenden Jahren als Rohstoffquelle an Bedeutung gewinnen. Die beiden norddeutschen Entsorger Buhck und Otto Dörner wollen jetzt gemeinsam in Anlagenkapazitäten investieren und haben hierzu das Joint Venture GRN gegründet. GRN steht für Gips Recycling Nord GmbH & Co. KG. Laut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...