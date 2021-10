Leistungsstarke Materiallösungen in der eMobilität Alternative Antriebe, Elektromobilität und Einsparung von CO2 Emissionen sind die bestimmenden Themen in der Automobilbranche. Mit vielen Lösungen zeigt BASF, welches Potential in den vielseitig einsetzbaren technischen Kunststoffen und Polyurethanen steckt. Von Hochvoltsteckern über Busbar-Halter bis hin zu elektromagnetisch abgeschirmten Gehäusen wird eine Bandbreite an innovativen eMobility-Anwendungen ausgestellt. Darüber hinaus werden Motor- ...

Den vollständigen Artikel lesen ...