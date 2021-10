Bonn (ots) -P R O G R A M M H I N W E I SEine Hommage an den DokumentarfilmAnlässlich des Film Festivals Cologne (21. - 28.10.2021) zeigt phoenix herausragende Dokumentarfilme, die die Themen der Gegenwart in Kinoformat erzählen. phoenix begleitet das Festival mit einem Dokumentarfilm-Schwerpunkt und zeigt ausgewählte Preisträgerfilme des seit 2015 verliehenen phoenix-preises. Den Auftakt bildet der Film des belgischen Fotografen und Filmemachers Pieter-Jan De Pue (phoenix-Preisträger 2016), der mit "Land der Erleuchteten" vom Leben der verlorenen Kinder Afghanistans erzählt. Auch der Krieg in Syrien erschüttert unverändert die Welt. In "Under the Wire" berichtet Preisträger Chris Martin (2018) unter Beschuss aus der Stadt Homs, in der die Kriegsreporterin Marie Colvin den Tod findet. Das Werk des Preisträgers Kevin Macdonald (2017) wird mit seinem jüngsten Film über die Geschichte Whitney Houstons jenseits der Superstarfassade gewürdigt. Die Themen der Dokumentarfilme bestimmen jeweils den Inhalt eines gesamten Fernsehabends. Auf diese Weise zeigt der Sender seinen Zuschauer:innen einmal mehr ein besonderes "Ganzes Bild", auf herausragende Weise journalistisch und erzählerisch in Szene gesetzt. Eine Hommage an die Filmemacher, aber auch an die Menschen, die Helden:innen der Filmgeschichten, aus Afghanistan und Syrien und anderswo. Über die Preisträgerfilme hinaus sind weitere hochkarätige politische Dokumentarfilme zu sehen: "Die Geheimnisse des schönen Leo" berichtet von der schillernden und zweifelhaften Vita des CSU-Politikers Leo Wagner in der Bundesrepublik der 60er und 70er Jahre, verfilmt von seinem Enkel Benedikt Schwarzer. Und auch der junge Filmemacher Çagdas Eren Yüksel ist ein Enkel, der in "Gleis 11" über die erste Einwanderergeneration aus der Türkei, der auch seine Großmutter angehört, erzählt. Von "Gleis 11" am Münchener Hauptbahnhof wagte sie erste Schritte in ein neues Leben. Neben dieser phoenix-Fernsehpremiere zeigt phoenix außerdem zwei große mein ausland Erstausstrahlungen über Europas fernen Osten.Sehen Sie weitere Details auf phoenix.de:https://ots.de/b2Q3vgPressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5046287