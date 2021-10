Karlsruhe (ots) -Online-Shop Besitzer und Amazon-Verkäufer stehen in der heutigen Zeit immer wieder vor den gleichen Herausforderungen.Shop-Betreiber bleiben oft auf einem Umsatz-Level stehen, weil ihnen eine glasklare Vorgehensweise fehlt, mit der sie ihr Unternehmen skalieren können.Amazon-Reseller dagegen begehen oftmals den fatalen Fehler und bauen nicht früh genug eine eigene Marke auf. Dadurch bleiben sie von Drittplattformen wie Amazon abhängig und müssen sich deren Vorschriften beugen. Außerdem verzichten sie auf eine höhere Marge, weniger Aufwand und die Sicherheit, die ihnen ein Online-Shop eigentlich bieten würde.In beiden Fällen verschwenden Online-Shops und Amazon-Verkäufer langfristig eine Menge Potenzial - und dass, obwohl die aktuelle Zeit eigentlich die idealen Grundvoraussetzungen bietet, sich langfristig am Markt durchzusetzen."Der Online-Handel wächst gerade enorm. Die Karten werden jetzt verteilt. Wer jetzt frühzeitig handelt, gewinnt einen riesigen Vorsprung gegenüber der Konkurrenz."- Jonas Greul (24) - Gründer & GeschäftsführerP&G MEDIA GMBHDie erfolgreichste Agentur für Online-Shops im DACH-RaumAls Experten in der E-Commerce Branche haben Marco Pflugbeil und Jonas Greul von der P&G Media GmbH bereits über 100 E-Commerce-Unternehmen dabei geholfen, einen eigenen Onlineshop von Anfang an richtig aufzubauen oder bereits bestehende Shops so aufzusetzen, sodass diese monatlich 5 bis 7-stellige Umsätze generieren.Dabei überlassen sie den Erfolg ihrer Kunden nicht dem Zufall: Die beiden Gründer nutzen erfolgserprobte Systeme, die in der Praxis nachweislich funktionieren.Es ist daher kein Wunder, dass die P&G Media GmbH zu den gefragtesten E-Commerce Agenturen in Deutschland, Österreich und der Schweiz gehört.3 Fehler, die man als Online-Shop vermeiden sollte- P&G Media erklärtDer Traum vieler Menschen: Geld verdienen, während man schläft. Ja, das ist in den meisten Fällen der entscheidende Grund, weshalb sich viele Unternehmer dafür entscheiden, ein E-Commerce-Business aufzubauen.Nicht selten läuft es gerade am Anfang für viele Starter hervorragend: Sobald man das richtige Produkt gefunden hat, gehen die ersten Bestellungen ein und die ersten Umsätze machen sich ebenfalls auf dem Konto bemerkbar. Schnell kommt man jedoch an einen Punkt, an dem man auf der Stelle tritt.Die Ursache dafür sind häufig Fehler, die sich im Shop und im Marketingsystem eingeschlichen haben. Marco Pflugbeil erklärt, welche Fehler man unbedingt vermeiden sollte, um von Anfang an alles richtig zu machen."Das Problem liegt darin, dass viele Online-Shops schon bei den grundlegenden Dingen die ersten Fehler machen. Für Erfolg im E-Commerce benötigt man aber ein solides Fundament. Die meisten Fehler schleichen sich bereits ein, bevor es richtig losgeht und verhindern ein gesundes Wachstum."- Marco Pflugbeil (20) - Gründer & GeschäftsführerFehler #1 - Umsatz verschenken durch einen schlechten AußenauftrittDas meiste Potenzial versteckt sich logischerweise im Shop selbst. Leider unterschätzen die meisten Betreiber immer noch die Macht von Verkaufspsychologie. Sie legen keinen Fokus auf die grafische Darstellung der Produkte, benutzen einen 0815-Werbetext und vernachlässigen das Design des Shops. Ebenfalls von großer Bedeutung sind die Struktur und die richtige Platzierung der Call-to-Action-Buttons. Die meisten Shops verschenken hier den meisten Umsatz, weil sie nicht in der Lage sind, ein gutes Kauferlebnis für den Kunden zu schaffen.Fehler #2 - Zum falschen Zeitpunkt in bezahlte Werbung investierenEin weiterer Fehler, den gerade viele Anfänger machen ist, dass Sie zu früh in bezahlte Werbung investieren. Sie kaufen teuren Traffic ein und leiten ihn direkt auf ihre nicht optimierte Seite und verbrennen dadurch bares Geld. Bevor man damit beginnt, seinen Online-Shop zu skalieren, sollte man darauf achten, dass alle wichtigen Vorbereitungen getroffen wurden. Jeder Fehler kann ab jetzt teuer werden: Erst wenn das Grundgerüst steht, sollte man damit beginnen, "Öl ins Feuer zu gießen".Fehler #3 - Fehlende oder falsche Strategie während des AufbausVielen Online-Shop-Besitzern fehlt ein roter Faden. Sie wissen nicht, auf welche Fakten es beim Aufbau und der Skalierung eines Shops ankommt. Und es ist nicht einmal ihre Schuld. In den meisten Märkten ist die Konkurrenz hoch, daher ist es notwendig, eine intelligente Strategie zu verfolgen, um sich gegen andere Anbieter durchzusetzen. In keinem anderen Markt ist es so wichtig, einen erfahrenen Berater an der Seite zu haben, der einem vor teuren Fehler schützt und sicher ans Ziel begleitet.Wer steckt hinter der P&G Media GmbH?Marco PflugbeilMarco Pflugbeil ist Gründer und Geschäftsführer der P&G Media. Er hilft seinen Kunden, professionelle Online-Shops zu bauen und diese auf umsatzstarke Zahlen zu skalieren.Er weiß genau, an welchen Stellschrauben man drehen muss, um einen erfolgreichen und vor allem nachhaltigen Online-Shop aufzubauen und zu skalieren. Als Kunde profitiert man von seinem tiefen Know-how als Experte im E-Commerce.Durch die Betreuung unzähliger Kunden weiß er genau, welche Hebel man zu welchem Zeitpunkt betätigen muss, um den Online-Shop auf die nächste Stufe zu befördern.Jonas GreulJonas Greul berät als Mitgründer und Geschäftsführer die Kunden hinsichtlich Optimierungsmaßnahmen und Skalierung.Sein Spezialgebiet liegt in der Konzipierung von Marketingmaßnahmen. Die Kunden von P&G Media schätzen seine analytische Art und die Fähigkeit, funktionierende Strategien zu entwickeln und in der Praxis umzusetzen.Durch seinen Erfolg in bereits jungen Jahren ist Jonas eine Inspiration für das gesamte Team.Für wen ist eine Zusammenarbeit geeignet?Grundsätzlich ist jedes E-Commerce-Unternehmen willkommen bei uns.In einer gemeinsamen Strategie-Session finden wir dann heraus, ob eine Zusammenarbeit sinnvoll ist.In diesem Gespräch erstellen wir einen Schritt-für-Schritt-Plan, der Dein E-Commerce-Business auf das nächste Level bringt.Mehr Informationen über uns findest Du auf www.pundgmedia.deWir freuen uns auf Dich.Möchtest auch Du einen eigenen Online-Shop aufbauen und dabei 1:1 begleitet werden?Melde Dich jetzt bei Marco und Jonas und vereinbare Dein persönliches Erstgespräch!Hier klicken (https://www.pundgmedia.de/kontakt), um auf die Seite von der P&G Media GmbH zu kommenPressekontakt:P&G Media GmbHTelefon: 07248-9251155Website: wwww.pundgmedia.deMail: kontakt@pundgmedia.deOriginal-Content von: P&G Media GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159220/5046286