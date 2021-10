Doré Copper Mining hat ein Resource-Update für sein Flaggschiffprojekt Corner Bay vorgelegt. Nun äußerten sich die Analysten zur Aktie. Die Experten von Cormark und Paradigm raten unisono zum Kauf des Kupfer-Gold-Developers.

Doré Copper Mining: Aktie legt nach Ressourcen-Report zu

Doré Copper Mining (0,88 CAD | 0,61 Euro; CA25821T100) hat eine aktualisierte Ressourcenschätzung für sein Flaggschiffprojekt Corner Bay vorgelegt. Demnach konnte das Unternehmen den Kupfergehalt um satte 107 Prozent steigern, also mehr als verdoppeln. Konkret umfasst die Ressource nun 157 Mio. Pfund Kupferäquivalent (indicated) bzw. 320 Mio. Pfund Kupferäquivalent (inferred). Das sind Mengen, mit denen man eine Kupfer-Gold-Mine betreiben kann (ausführlich hier. Die Aktie hat schon positiv auf die Ressourcenschätzung reagiert und konnte sich von ihrem Tief deutlich lösen. Zuletzt ging es in Toronto von 0,65 CAD im Tief bis auf 0,88 CAD hoch.

Doré Copper Mining: PEA kommt im Januar

Da Doré Copper Mining ...

Den vollständigen Artikel lesen ...