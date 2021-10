Polkadot, die von Ethereum-Mitgründer Gavin Wood konzipierte Kryptowährung, ist auf dem Weg zurück zu ihrem Allzeithoch. Für die Kursexplosion sorgt ein neues Feature: Parachain-Auktionen. Vor fünf Jahren veröffentlichte Gavin Wood, der schon an der Entwicklung von Ethereum beteiligt war, das Whitepaper einer neuen Kryptowährung. Besonders interessant an Polkadot ist das Multichain-Konzept. In seinem ICO sammelte Polkadot 2017 über 140 Millionen US-Dollar ein. Vorangetrieben von der Schweizer Web3 Foundation ging Polkadot im Sommer 2020 live - und sprang gleich in die ...

