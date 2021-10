DJ eudisa-LWL-Webinare: "Einführung - Grundlagen der Glasfaserinstallations- und Messtechnik" am 15. und 22.Oktober - Kostenlose Last-Minute-Anmeldung für Meister-Spleißer und all jene, die es noch werden wollen

München (pts018/14.10.2021/12:25) - Derzeit gibt es eine enorme Umwälzung in der weltweiten Joblandschaft. Mitarbeiter suchen neue Herausforderungen und auch sichere Jobs mit besten Zukunftsaussichten. Experten und Techniker für die Glasfaserinstallationen sind heute und auch in den nächsten Jahren gesuchte Berufe. Die Telekommunikationsbranche sucht weltweit Mitarbeiter für das Verlegen, Spleißen, Prüfen und Messen von neuen Glasfaserkabeln. Das bietet enorme Chancen für Neu- und Quereinsteiger. Die Grundlage ist allerdings die Schulung, um die hochmodernen Glasfaserbearbeitungsgeräte auch bedienen zu können. Hier bietet eines der profiliertesten Unternehmen der Branche entsprechende LWL-Webinare, Seminare, Workshops und Master Class Ausbildungen. Die eudisa GmbH hat dafür das nötige Know-how in allen Bereichen der Spleiß-, Elektro-, Messtechnik, Verbindungstechnik und Dokumentation.

Axel Baumgarten, LWL-Experte aus dem Hause eudisa: "Nicht nur im Zuge der Corona-Einschränkungen gewinnen Webinare an Bedeutung. Auch aus Zeitgründen wollen immer mehr Leute aus unserer Branche über Webinare geschult werden. Wir begrüßen dies, weisen aber natürlich auch darauf hin, dass nur über den Besuch eines eudisa-Workshops die Arbeiten vollständig und fehlerfrei ausgeführt werden können."

Aktuell gibt es eine Last-Minute-Einladung zu kostenlosen eudisa-LWL-Webinaren zum Thema "Einführung - Grundlagen der Glasfaserinstallations- und Messtechnik" am 15. & 22.Oktober.

Die Webinare, dauern jeweils nur circa 30 Min. Weitere Informationen: https://www.eudisa.com/wissen/glasfaser

Gratis-Online-LWL-Webinar - Teil 1 Termin: Freitag, 15.10.2021: 10 bis 10.30 Uhr Grundlagen: - Faser-/Kabelaufbau, - Wellenlängen, Übertragungsverhalten - Unterschiede zwischen MM und SM - Steckerkunde - Spleißgeräte - Messgeräte Kostenlose Anmeldung: https://bit.ly/2X5cs9c

Gratis-Online-LWL-Webinar - Teil 2 Termin: Freitag, 22.10.2021: 10 bis 10.30 Uhr Themen: - Spleißen - ganz einfach oder doch auch eine Herausforderung? - Das Spleißen - Spleißgerätevorstellungen - Zubehör - Herausforderungen dabei Kostenlose Anmeldung: https://bit.ly/2YI0B1W

Diese Webinare geben einen ersten Einblick in die notwendige Theorie und bieten auch eine Leitschnur für die handwerklichen Arbeiten. Im Anschluss an diese Webinare werden Fragen beantwortet. Egal, ob zum Thema Messverfahren, OTDR, Steckerinspektionen oder auch zum generellen Berufsbild von Spleißern.

Informationen und Anmeldung von Mitarbeitern unter den hier angegebenen Links oder auch per Telefon 089 904 10 11 12 oder via E-Mail: info@eudisa.com.

Kontakt: eudisa GmbH - die Experten für test & measurement Maria-Merian-Straße 8 D-85521 Ottobrunn b. München Telefon: +49 89 904 10 11 12 E-Mail: info@eudisa.com Web: https://www.eudisa.com

