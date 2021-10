iOS 15.1 steht kurz vor dem Release. Mit dem ersten größeren Update liefert Apple zahlreiche versprochene Funktionen wie Shareplay nach, die zum Release von iOS 15 im September nicht fertig waren. Nach zwei Bugfixes, mit denen diverse Fehler und Sicherheitslücken behoben wurden, steht iOS 15.1 kurz vor der Fertigstellung. Das anstehende Apple-Event am 18. Oktober bietet sich als idealer Tag für die Release-Ankündigung an. Was bringt das Update? Wir fassen zusammen. iOS 15.1: Shareplay ist fertig Mit dem Update auf iOS 15.1 liefert Apple die Shareplay-Funktion nach. (Bild: Apple) Mit iOS 1...

Den vollständigen Artikel lesen ...