Die Berichtssaison in den USA läuft an, die Bank of America wartet heute mit ihren Zahlen auf. Wenig überraschend schlägt das Team um CEO Brian Moynihan wie die Konkurrentin JPMorgan gestern ebenfalls den Konsens. Mehr dazu hier. Im laufenden Jahr hat die Aktie bereits 42 Prozent zugelegt und die Benchmark (KBW-Banks-Index: 36 Prozent) outperformt. Kann das so weitergehen?Sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn ist die Bank of America im dritten Quartal besser als erwartet gewesen. 0,71 Dollar Gewinn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...