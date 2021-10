Die Nordex Group bleibt operativ in der Spur: Im dritten Quartal 2021 verbuchte der Windturbinenbauer Aufträge für 389 Windenergieanlagen mit einer Nennleistung von insgesamt 1.829 Megawatt (MW) - in Q3 des Vorjahres waren es noch 271 Windenergieanlagen mit 1.229 MW. Auf Turbinen der Delta4000-Baureihe entfielen dabei 1.391 MW oder 76% (Q3/2020: 86%). Insgesamt erzielte Nordex in den ersten neun Monaten ...

