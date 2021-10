Tokio (ots/PRNewswire) -Die Website ging am 11. Oktober 2021 liveInformationen zu neuen Touristen-Attraktionen in Japan für Tourismus-MarketingorganisationEin dreidimensionales Japan, basierend auf "Gastrogeographie"Bei zahlreichen Medienauftritten führt Reiseleiter Misao Toyoshima jedes Jahr etwa 200 Reisende aus der ganzen Welt und beschert ihnen unvergessliche Momente. Ab Montag, 11. Oktober, gibt es die Beratungs-Website "Omiyage Memories" mit Reiseinformationen und Tipps zu Japan. Das neue Konzept "Gastrogeographie" ermöglicht es den Kunden, die aufgrund der anhaltenden COVID-19-Pandemie wissensdurstig sind und nach Reise- und Tourismusinformationen suchen, einen dreidimensionalen Einblick in die japanische Kultur zu erhalten.Name der Website: Omiyage Memoriesomiyage-memories.comHintergrund der WebsiteVor dem Hintergrund der sich stabilisierenden COVID-19-Pandemie weltweit und der zunehmenden Anzeichen einer Rückkehr zum Alltag besteht ein noch größeres Interesse daran, Japan aus einer dreidimensionalen Perspektive zu erkunden als vor COVID-19. Um ein immersives Reiseerlebnis zu bieten, erklärt ein Reiseprofi für Japan die japanische Kultur, beginnend mit dem "Essen", und teilt diese Reize mit der Welt.Funktionen der Website1. Online-BeratungWir bieten eine detaillierte Beratung für Besucher, die eine Reise nach Japan nach ihren Wünschen und Vorlieben planen.2. Gastrogeographie: Japan in 3D kennenlernenUm Ihre Reise nach Japan noch unvergesslicher zu machen, werden wir die Komponenten in drei Dimensionen vorstellen, die die japanische Kultur und Tradition als Ganzes ausmachen, basierend auf Geschichte, Geographie und Saisonalität. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den vielfältigen, lokalen Lebensmitteln. Jedes dieser Themen dient dabei als Puzzleteil für die facettenreiche "japanische Kultur", und wir begleiten Sie beim Zusammensetzen der Teile.3. Japans verborgene MeisterwerkeMisao Toyoshima, Autorin von "139 Views of Japanese Souvenirs", vermittelt den Charme von weniger bekannten Juwelen, die sie auf ihren Reisen durch Japan entdeckte, wie die jeweiligen verborgenen Meisterwerke der einzelnen Regionen und andere Reisempfehlungen.Überblick über die WebsiteName der Website: Omiyage MemoriesUnterstützte Browser:Firefox/Safari/Google Chrome/Microsoft EdgeDatum und Uhrzeit der Liveschaltung: 11. Oktober 2021 (Mon) 0:00 (JST)Nutzungsgebühr: Kostenlos/Zusätzliche Kosten 3.000 Yen/30 Minuten (inkl. Steuern)Betrieb/Planung: Misao ToyoshimaBetrieb/Planung der WebsiteMisao ToyoshimaLizenzierte Reiseleiterin, medizinische Dolmetscherin/Apothekerin und Inhaberin des Sake-Diploms der Japan Sommelier Association. Sie arbeitet vor allem mit europäischen Kunden, vor allem aus Nordeuropa (Finnland, Schweden, Dänemark, Norwegen), als private Reiseleiterin, bei Firmentourneen sowie als Begleiterin von Musikern, die in Japan auf Tournee sind. In den letzten Jahren hat sie in regionalen Reiseführerschulungen von örtlichen Regierungen und als Hochschuldozentin für Tourismus gearbeitet und an der Produktion von Programmen teilgenommen, die Japan auf nationalen und internationalen Sendern ausgestrahlt werden. Sie war auch im Programm von TBS Radio zu Gast.Schriftliches Werk139 Views of Japanese SouvenirsGrundpreis: 1500 Yen + Steuern[Inhalt]EinführungVorwort: Wie man OMIYAGE wähltKapitel 1: Beliebte GeschenkeKapitel 2: Tolle Ideen für Wiederkehrer- Tolle Geschenküberraschungen- Extra-AusgabeKapitel 3: Gehen wir auf OMIYAGE-Jagd- Antike Märkte- Geschäfte aus anderen Regionen- Informationen zu Geschäften*Misao Toyoshima steht auch für individuelle Interviews/Medienauftritte zur Verfügung. Wenden Sie sich gerne an uns.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1655000/page_0001.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1655001/OMIYAGE_cover_page_0001.jpgPressekontakt:Misao ToyoshimaE-Mail: reviewjapantrip730@gmail.comomiyage-memories.comInstagram: https://instagram.com/misaotoyoshimaTel.: +81-3-6427-1627Original-Content von: Misao Toyoshima, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159227/5046424