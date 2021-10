Steigende Volumina im Kerngeschäft (die Finanzierung von "grünen" Investitionen), der Ausbau von Beteiligungen im Sektor der regenerativen Energien sowie des eigenen Fonds- und Emissionsgeschäfts grüner Bonds stehen im Fokus. Mit einer Eigenkapitalrentabilität von über 16 % ist man ohnehin schon die profitabelste Bank Deutschlands. Unter einer neuen Regierung mit Beteiligung der Grünen werden die Investitionen in Green Energy signifikant ansteigen. Dafür besorgt man sich das nötige Geld via Kapitalerhöhung. Knapp 4,43 Mio. neue Aktien sollen ausgegeben werden. Für 7 Bezugsrechte kann während der Bezugsfrist vom 13. bis zum 27. Oktober eine neue Umweltbank-Aktie zum Preis von 16,50 € bezogen werden.



Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Der Aktionärsbrief", Ausgabe 41.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!

UMWELTBANK-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de