DJ Walgreens übertrifft im 4. Quartal Erwartungen

Von Dave Sebastian

NEW YORK (Dow Jones)--Die Walgreens Boots Alliance Inc hat den Gewinn im vierten Geschäftsquartal gesteigert, da das Apotheken- und Einzelhandelsgeschäft in den USA wuchs und sich die Erholung in Großbritannien fortsetzte. Die Drogerie- und Apothekenkette aus Deerfield, Illinois, meldete einen dem Unternehmen zurechenbaren Nettogewinn von 627 Millionen Dollar für das Quartal per Ende August, verglichen mit 373 Millionen Dollar im Vorjahr, entsprechend 72 (43) Cents pro Aktie.

Der bereinigte Gewinn lag bei 1,17 US-Dollar pro Aktie. Laut Factset hatten Analysten mit 1,02 Dollar pro Aktie gerechnet.

Der Umsatz für die drei Monate stieg auf 34,26 (30,37) Milliarden Dollar. Analysten hatten mit 33,03 Milliarden gerechnet.

Der Umsatz in den USA erhöhte sich um 6,6 Prozent auf 28,8 Milliarden Dollar, der dortige Apothekenumsatz um 6,7 Prozent.

October 14, 2021

