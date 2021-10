Eine neue Forschungsreihe hat aufgezeigt, was der Mensch in den nächsten Jahrhunderten im Bereich der Weltraumforschung erreichen kann. Dabei gehen die Vorhersagen bis ins 24. Jahrhundert. Im Jahr 1969 betrat erstmals ein Mensch die Oberfläche des Mondes, eine Landung auf dem Mars dürfte ebenfalls in naher Zukunft realisiert werden können. Doch wo geht es danach hin? Zu den zukünftigen Missionszielen zählen ausgewählte Objekte im Asteroidengürtel sowie bestimmte Monde von Jupiter und Saturn. Diese Ziele sollen noch vor Ende des 21. Jahrhunderts angesteuert werden. Im 23. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...