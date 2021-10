Die Zahl der Amerikaner, die in der am 9. Oktober zu Ende gegangenen Woche Arbeitslosenunterstützung beantragten, lag bei 0,293 Millionen und damit auf dem niedrigsten Stand seit Beginn der Pandemie in den USA im März 2020, verglichen mit 0,326 Millionen in der Vorwoche. Der heutige Wert lag unter den Markterwartungen von 0,319 Millionen. Die Zahl der Folgeanträge, die den Erstanträgen auf Arbeitslosenunterstützung um eine Woche hinterherhinkt, sank von 2,714 in der Vorwoche auf 2,593 Millionen, ...

