Gründung einer GmbH in Frankfurt am Main, Deutschland - Lars Albert übernimmt die Geschäftsführung der GmbH Die Swiss Finance & Property Group expandiert nach Deutschland. Das Unternehmen hat eine GmbH in Deutschland mit Sitz in Frankfurt am Main gegründet und Lars Albert übernimmt die lokale Geschäftsführung. Die Schweizer Immobilienspezialisten aus Zürich expandieren in den deutschen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...