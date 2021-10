Die wöchentlichen Hilfsanträge bewegen sich trotz des Rückgangs immer noch auf einem höheren Niveau als vor der Pandemie.Washington - Am US-Arbeitsmarkt hat sich die Lage überraschend deutlich verbessert. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe fiel erstmals in der Corona-Krise unter 300'000. In der vergangenen Woche sind die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe im Wochenvergleich um 36'000 auf 293'000 gesunken, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Der Rückgang der Hilfsanträge fiel...

