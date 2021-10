SOFIA (dpa-AFX) - Das ärmste EU-Land Bulgarien will nach Protesten von Bergarbeitern seine Kohlekraftwerke erst zwischen 2038 und 2040 schließen. Die Übergangsregierung in Sofia beschloss am Donnerstag diesen Zeitraum im Rahmen des bulgarischen Plans für Wiederaufbau. "Wir bevorzugen 2040", betonte Interims-Regierungschef Stefan Janew. Bergarbeiter aus Südbulgarien hatten am Mittwoch im Zentrum der Hauptstadt für eine späte Schließung von Kohlekraftwerken demonstriert. Der genaue Termin soll vom Parlament nach der Wahl am 14. November festgelegt werden. Das Balkanland hat reichlich vorhandene Kohlevorkommen und daher einen hohen Anteil von Kohlestrom an der Stromversorgung.

Bulgarien will seinen Wiederaufbau-Plan an diesem Freitag der EU-Kommission übergeben. In Sofia wurde der geschäftsführende Vizepräsident der EU-Kommission, Frans Timmermans, erwartet, der für den Grünen Deal der Europäischen Union zuständig ist. Die EU hat sich verpflichtet, bis 2050 Klimaneutralität zu erreichen./el/DP/jha