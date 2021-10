Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Franziska Schimke blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise Teamviewer. Nach schwachen vorläufigen Quartalszahlen hat Teamviewer in der vergangenen Woche seinen Ausblick deutlich gesenkt. Eine Zielsenkung wurde zwar von vielen Börsianern erwartet, das bekanntgegebene Ausmaß war allerdings schlimmer als gedacht. Die Aktie hat sich daraufhin fast halbiert. Nun haben sich die Analysten zu Wort gemeldet. Die Kommentare haben es in sich. Bei den Verkäufen steht Varta im Fokus. Die Varta-Aktie hat sich nach dem starken Abverkauf während der Sommermonate wieder fangen können. Seit letzter Woche konnte das Papier in der Spitze über 13 Prozent an Wert gutmachen. Der Blick auf das Chartbild trübt jedoch die gute Stimmung. Seit Jahresbeginn ist das Chartbild von starken Ausschlägen in beide Richtungen geprägt.