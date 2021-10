Dax und Dow Jones sind gut am Steigen. Geht es munter weiter nach oben, oder droht ein Rückschlag? Das schaue ich mir im Video direkt am Chart an. Wollen Sie meine Analysen im "Trade des Tages" erhalten? Dieses Angebot ist für Sie völlig kostenfrei! Melden Sie sich dafür einfach hier an. BORN-4-Trading - Trading-Ideen kostenfrei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...