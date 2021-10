Die Wall Street ist am Donnerstag auf Erholungskurs gegangen. Nach einigen zuletzt trüben Tagen stiegen die wichtigsten Aktienindizes nun um jeweils gut ein Prozent.New York - Die Wall Street ist am Donnerstag auf Erholungskurs gegangen. Nach einigen zuletzt trüben Tagen stiegen die wichtigsten Aktienindizes nun um jeweils gut ein Prozent. Als Antrieb erwiesen sich insbesondere robuste Konjunkturdaten. Der Dow Jones Industrial zog im frühen Handel um 1,21 Prozent auf 34'793,53 Punkte an. Der S&P 500 gewann 1,29 Prozent auf 4420,02 Punkte.

Den vollständigen Artikel lesen ...