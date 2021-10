Nach der größten US-Bank JPMorgan haben am Donnerstag weitere Geldhäuser kräftige Gewinnsprünge gemeldet. Der Grund: Eine sich erholende Wirtschaft lässt zu, dass die Banken ihre Rückstellungen für Kreditausfälle auflösen können. Gute Vorzeichen für die Berichtssaison.Bank of America mit riesigem ÜberschussDie Corona-Krise rückt in die Vergangenheit und es fallen absehbar doch nicht so viele Kredite ...

