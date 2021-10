Straubing (ots) -



Einiges ist auf den Weltmärkten aus dem Lot geraten, alte Gewissheiten gelten nicht mehr. Lieferketten, auf die stets Verlass war, sind brüchig geworden. Deshalb sollte die künftige Regierung die Prognose mit Vorsicht genießen. Die Ampel sollte sich also hüten, viele ungedeckte Schecks auszustellen und Konflikte mit Steuergeld zuzuschütten. Sie muss sich um echte Reformen kümmern. Deutschland ist in etlichen Bereichen sanierungsbedürftig. Zu viel ist in den vergangenen 16 Jahren liegengeblieben, was nun angepackt werden muss. Rente, Pflege, Klimaschutz, Wohnungsbau und Digitalisierung sind nur einige Stichworte.



Pressekontakt:



Straubinger Tagblatt

Ressort Politik/Wirtschaft/Vermischtes

Markus Peherstorfer

Telefon: 09421-940 4441

politik@straubinger-tagblatt.de



Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122668/5046833

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de