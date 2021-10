Porr startet ein öffentliches Bezugsangebot von bis zu 10.183.250 neuen Aktien. Der Bezugspreis wurde mit 12,00 Euro (Schlusskurs 14.10.: 15,9 Euro) je neuer Aktie festgelegt. Das Angebot wird am Mittwoch, den 20.10.2021 starten und voraussichtlich bis einschließlich 03.11.2021 laufen. Im Bezugsangebot werden Aktionäre, die am 15.10. 2021, bestehende Aktien halten, ihr Bezugsrecht (ISIN AT0000A2TS59) zum Bezugspreis ausüben können. Die bestehenden Aktien der Porr werden ab 18.10.2021 "ex Bezugsrecht" gehandelt. Bei Ausgabe sämtlicher neuer Aktien entspricht dies einem Brutto-Emissionserlös von knapp 123 Mio. Euro. Der Baukonzern beabsichtigt, mit dem Emissionserlös das Bilanzbild zu stärken, Verbindlichkeiten teilweise zu tilgen und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...