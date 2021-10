Managua, Nicaragua (ots/PRNewswire) -Die Auszeichnung wurde während der Preisverleihung von The World's 50 Best Restaurants 2021 überreicht.Das Restaurant Boragó in Chile, das dem renommierten Küchenchef Rodolfo Guzmán gehört, erhielt kürzlich den "Flor de Caña World's Most Sustainable Restaurant Award", der von Flor de Caña und The World's 50 Best Restaurants verliehen wird.Das Boragó wurde unter Hunderten von Restaurants weltweit bewertet und erhielt den "Flor de Caña World's Most Sustainable Restaurant Award" dank seiner umweltfreundlichen und abfallreduzierenden Praktiken, der Verwendung von Produkten aus lokaler Produktion, der guten Beziehungen zu seinen Mitarbeitern und seiner Unterstützung der Gemeinde.Mit dieser Auszeichnung wollen Flor de Caña und The World's 50 Best Restaurants die talentierten Männer und Frauen hinter den besten Restaurants der Welt anerkennen und belohnen, die sich für nachhaltige Praktiken einsetzen."Nachhaltigkeit war schon immer ein zentraler Wert von Flor de Caña. Deshalb werden wir auch weiterhin Hand in Hand mit The World's 50 Best und der globalen Restaurantbranche zusammenarbeiten, um diese Best Practices zu fördern und gemeinsam eine grünere und nachhaltigere Zukunft für alle zu schaffen", sagte Mauricio Solórzano, Global Ambassador für Flor de Caña.Zuvor hatte Flor de Caña die Auszeichnung "Nachhaltigstes Restaurant in Lateinamerika" an Pujols in Mexiko und die Auszeichnung "Nachhaltigstes Restaurant in Asien" an Labyrinth in Singapur verliehen.Während der virtuellen Zeremonie wurden die Restaurants, die auf die Liste The World's 50 Best Restaurants 2021 aufgenommen wurden, bekannt gegeben:#1 - Noma (Dänemark)#3 - Asador Etxebarri (Spanien)#15 - Lido 84 (Italien)#23 - Arpége (Frankreich)#31 - Restaurant Tim Raue (Deutschland)#32 - The Clove Club (UK)Flor de Caña wurde als offizieller Rum der The World's 50 Best Restaurants 2019 ausgewählt, da er sich seit jeher für Nachhaltigkeit einsetzt und als einzige Spirituose der Welt klimaneutral und Fair Trade zertifiziert ist. Seit 1913 bietet Flor de Caña kostenlose Bildung und medizinische Versorgung für Mitarbeiter und ihre Familien. Darüber hinaus destilliert das Unternehmen seinen Rum seit mehr als zehn Jahren mit 100 % erneuerbarer Energie und pflanzt seit 2005 jährlich 50.000 Bäume.Informationen zu Flor de Caña-RumFlor de Caña ist ein nachhaltig produzierter Premium-Rum, der klimaneutral und "Fair Trade" zertifiziert ist. Er stammt aus einem 1890 gegründeten Familienbetrieb, wird mit 100 % erneuerbarer Energie destilliert und reift natürlich ohne Zucker oder künstliche Zutaten. Die Marke wurde im Rahmen der Green Awards 2020 für ihre führende Rolle im Bereich Nachhaltigkeit mit dem renommierten "Sustainability Award" ausgezeichnet. www.flordecana.comPressekontakt:corporatecommunications@flordecana.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1659978/Ceremony.jpgOriginal-Content von: Flor de Caña, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/129115/5046911