FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag, den 28. Oktober





FREITAG, DEN 15. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: VAT, Q3 Trading Update

08:00 EUR: Acea, Pkw-Neuzulassungen 09/21

12:45 USA: PNC Financial Services, Q3-Zahlen

14:25 USA: Goldman Sachs, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Baugenehmigungen 08/21

08:45 FRA: Verbraucherpreise 09/21 (2. Veröffentlichung) 10:00 ITA: Verbraucherpreise 09/21 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Handelsbilanz 08/21

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 09/21

14:30 USA: Empire State Index 10/21

14:30 USA: Im- und Exportpreise 09/21

16:00 USA: Lagerbestände 08/21

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 10/21



EUR: Moody's Ratingsergebnis Großbritannien



SONSTIGE TERMINE

DEU: Regierungsbildung nach der Bundestagswahl

+ 09.00 Sondierungsgespräch zwischen SPD, Grüne und FDP + anschl. Statements



10:00 DEU: Gemeinsame Pk Sparkassenverband und Genossenschaftsverband zu politischen Forderungen der Regionalbanken nach der Bundestagswahl mit den beiden Verbandspräsidenten Ulrich Reuter (Sparkassenverband) und Jürgen Gros (GSV)

DEU: Betreiber der großen Stromnetze geben die Höhe der EEG-Umlage zur Förderung des Ökostroms für das kommende Jahr bekannt + 12.00 Pk Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier



09:00 DEU: Bundesgerichtshof (BGH) verkündet Urteil zur Sanierung von Schrottimmobilien

09:45 DEU: Bundesgerichtshof (BGH) verhandelt Nachbarschaftsstreit aus NRW um Wärmedämmung an der gemeinsamen Grundstücksgrenze

DEU: Bundeskanzlerin Angela Merkel zu politischen Gesprächen in Belgien + 16.40 Pk



USA: Jahrestagung von Weltbank und Internationalem Währungsfonds (bis 17.10.21) + 17.00 Diskussion zur Bedeutung des Welthandels, u.a. mit den Chefs von Weltbank und Welthandelsorganisation WTO

DEU: Fortsetzung und Abschluss ITS-Weltkongress für Mobilität und Logistik + 12.30 Bilanz zum ITS Weltkongress u.a. mit Verkehrssenator Anjes Tjarks,

EUR: Eurex Kleiner Verfallstag für Aktienindex-Optionen

MONTAG, DEN 18. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 NLD: Philips, Q3-Zahlen

08:30 DEU: Aon Deutschland, Breakfast Briefing zum Auftakt der Rückversicherungswoche (Online) 09:30 DEU: Munich Re, Online-Pk zum Rückversicherertreffen in Baden-Baden 12:00 DEU: Hannover Rück, Hybrid-Pk zum Rückversicherertreffen in Baden-Baden 12:00 SWE: Investor, Q3-Zahlen

13:30 USA: State Street, Q3-Zahlen

23:30 AUS: BHP Q1 Production Report



USA: Steel Dynamics, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

04:00 CHN: BIP Q3/21

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 09/21

04:00 CHN: Industrieproduktion 09/21

04:00 CHN: Investitionen in Sachanlagen bis 09/21

15:15 USA: Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung 09/21 16:00 USA: NAHB-Index 10/21



DIENSTAG, DEN 19. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 SWE: Tele2 AB, Q3-Zahlen

07:00 SWE: Ericsson, Q3-Zahlen

07:30 FRA: Danone, Q3-Umsatz

12:30 USA: Bank of New York Mellon, Q3-Zahlen

12:45 USA: Johnson & Johnson, Q3-Zahlen

13:00 USA: Philip Morris, Q3-Zahlen

13:00 USA: Procter & Gamble, Q1-Zahlen

13:00 UsA: Travelers Cos, Q3-Zahlen

17:45 FRA: Vinci, Q3-Umsatz

17:45 FRA: Kering, Q3-Umsatz

19:00 DEU: Deutsche Börse, Q3-Zahlen

19:00 AUT: Telekom Austria, Q3-Zahlen

22:00 USA: Netflix, Q3-Zahlen

22:30 USA: United Airlines, Q3-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Johnson & Johnson, Q3-Zahlen

USA: Halliburton, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Auftragsbestand und -reichweite Verarbeitendes Gewerbe 08/21 08:00 CHE: Handelsbilanz 09/21

11:00 BGR: Leistungsbilanz 08/21

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Baugenehmigungen- und beginne 09/21

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)



SONSTIGE TERMINE

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure, München

17:00 DEU: Europa-Podiumsgespräch mit Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) und Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), Passau

BEL: Mitteilung der EU-Kommission zu Reformprozess der EU-Haushaltsregeln, Brüssel

MITTWOCH, DEN 20. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: Kuehne & Nagel, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Roche, Q3-Umsatz

07:00 DEU: Sartorius, Q3-Zahlen

07:00 DEU: KWS Saat, Jahreszahlen (10.00 hh Pk)

07:15 CHE: Nestle, Q3-Umsatz

07:00 NLD: Akzo Nobel, Q3-Zahlen

07:00 NLD: ASML Holding, Q3-Zahlen

07:30 FIN: Stora Enso, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Villeroy & Boch, 9Monatszahlen

08:00 NOR: Yara, Q3-Zahlen

13:00 USA: Nasdaq, Q3-Zahlen

13:30 USA: Abbott Laboratories, Q3-Zahlen

13:30 USA: Verizon Communications, Q3-Zahlen

14:00 DEU: Deutsche Börse, Call zu den Q3-Zahlen

18:30 DEU: Metro, Jahresumsatz

22:10 USA: IBM, Q3-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: Givaudan, Investor Day

SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Q3-Zahlen

SWE: Svenska Handelsbanken, Q3-Zahlen

SWE: Husqvarna, Q3-Zahlen

USA: Qualtrics, Q3-Zahlen

USA: United Airlines, Q3-Zahlen

USA: Lam Research, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Erzeugerpreise 09/21

08:00 GBR: Verbraucherpreise 09/21

08:00 DEU: Erzeugerpreise 09/21

10:00 POL: Erzeugerpreise 09/21

10:00 EUR: Leistungsbilanz 08/21

11:00 EUR: Verbraucherpreise 09/21 (endgültig)

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

18:00 RUS: Erzeugerpreise 09/21

20:00 USA: Fed Beige Book



SONSTIGE TERMINE

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure, München

11:00 DEU: Urteil des Europäischen Gerichts zur Übernahme der Air-Berlin-Tochter LGW durch Lufthansa

11:00 DEU: Urteil des Europäischen Gerichts zum Erwerb von Air-Berlin-Teilen durch easyJet

DEU: Deutscher Logistik Kongress, Berlin



DONNERSTAG, DEN 21. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 CHE: Schindler, Q3-Zahlen

06:45 CHE: ABB, Q3-Zahlen (Call 10.00 h)

06:50 DEU: Amadeus Fire AG, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Zur Rose, Q3 Trading Update

07:00 DEU: SAP, Q3-Zahlen (detailliert) (Call 14.00 h) 07:00 DEU: Software, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Adva Optical, Q3-Zahlen

07:00 NLD: Randstad, Q3-Zahlen

07:20 SWE: Volvo AB, Q3-Zahlen

07:30 FRA: Pernod Ricard, Q1-Umsatz

08:00 FRA: Hermes, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Barclays, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Unilever, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Rentokil Initial, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Relx, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Anglo American, Q3-Umsatz

12:00 USA: Dow, Q3-Zahlen

12:30 USA: AT&T, Q3-Zahlen

13:30 USA: Ally Financial, Q3-Zahlen

17:45 FRA: Vivendi, Q3-Umsatz

18:00 FRA: L' Oréal, Q3-Umsatz

22:00 USA: Intel, Q3-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

AUS: Cimic Group, 9Monatszahlen

DEU: Intershop, Q3-Zahlen

FRA: Atos, Q3-Umsatz

NLD: Just Eat Takeaway.com, Capital Markets Day

NOR: DNB ASA, Q3-Zahlen

SWE: Telia Company AB, Q3-Zahlen

SWE: Nordea, Q3-Zahlen

USA: Verizon Communications, Q3-Zahlen

USA: Danaher, Q3-Zahlen

USA: Mattel, Q3-Zahlen

USA: Valero Energy, Q3-Zahlen

USA: Snap, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Bundesfinanzministerium, Monatsberich 10/21

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 09/21

08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 09/21 (endgültig) 08:45 FRA: Geschäftsklima 10/&21

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 10/21

10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 09/21

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Philly Fed Index 10/21

16:00 USA: Frühindikator 09/21

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 09/21

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 10/21 (vorab)



SONSTIGE TERMINE

DEU: Online-Konferenz der Finanzminister von Bund und Ländern, Berlin

BEL: Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs, Brüssel (bis 22.10.21)

FREITAG, DEN 22. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 CHE: Sika AG, Q3-Zahlen

06:30 CHE: Rieter, Q3 Trading Update

07:00 CHE: Biotech, Q3-Zahlen

07:20 FRA: Air Liquide, Q3-Umsatz

07:30 FRA: Renault, Q3-Umsatz

08:00 GBR: London Stock Exchange (LSE), Q3-Umsatz

08:00 EUR: Acea, Neuzulassungen von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben Q3/21 13:00 USA: American Express, Q3-Zahlen

13:00 USA: Schlumberger, Q3-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

FRA: Remy Cointreau, Q3-Umsatz

FRA: Kleppiere, Q3-Umsatz

GBR: InterContinental Hotels, Q3 Trading Update

SWE: Autoliv, Q3-Zahlen

USA: Whirlpool, Q3-Zahlen

USA: Honeywell, Q3-Zahlen

USA: Seagate Technology, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:01 GBR: GfK-Verbrauchervertrauen 10/21

01:30 JPN: Verbraucherpreise 09/21

02:30 JPN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/21 (1. Veröffentlichung) 06:30 NLD: Konsumausgaben 08/21

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 09/21

09:15 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/21 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/21 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/21 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/21 (1. Veröffentlichung) 12:30 RUS: Notenbank, Zinsentscheid

15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/21 (1. Veröffentlichung)

EUR: Fitch Ratingergebnis Finnland, Niederlande, Österreich EUR: S&P Ratingergebnis EFSF, Griechenland, Italien, Türkei, Großbritannien

SONSTIGE TERMINE

12:00 DEU: Bundesgerichtshof verkündet Urteil zu Solarmodulen als Kapitalanlage, Karlsruhe

15:00 DEU: Pk zum Start der Serienproduktion des BMW i4 im Werk München, München

MONTAG, DEN 25. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: HSBC Holdings, Q3-Zahlen

22:30 USA: Facebook, Q3-Zahlen



USA: Kimberly-Clark, Q3-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

FRA: Michelin, Q3-Umsatz



TERMINE KONJUNKTUR

07:00 JPN. Frühindikatoren 08/21 (endgültig)

10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 10/21

10:00 POL: Arbeitslosenquote 09/21

14:30 USA: CFNA-Index 09/21

15:00 BEL: Geschäftsklima 10/21



DIENSTAG, DEN 26. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

03:00 CHE: Logitech, Q3-Zahlen

06:00 CHE: Bucher, Q3-Umsatz

06:45 CHE: UBS, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Kion, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Siltronic, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Novartis, Q3-Zahlen

07:00 CHE: SIG Combibloc, Q3-Umsatz

07:00 FRA: Orange, Q3-Zahlen

07:00 NLD: KPN, Q3-Zahlen

07:00 NOR: Norsk Hydro, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Symrise, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Reckitt Benckiser, Q3-Umsatz

08:30 FIN: UPM Kymmene, Q3-Zahlen

10:30 DEU: Trumpf, Bilanz-Pk

17:45 FRA: Societe Bic, Q3-Zahlen

18:00 FRA: SEB SA, Q3-Umsatz

18:00 NLD: ASM International, Q3-Zahlen

22:30 USA: Alphabet, Q3-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

ESP: Enagas, Q3-Zahlen

FRA: Thales, Q3-Umsatz

FRA: Faurecia, Q3-Umsatz

SWE: SKF, Q3-Zahlen

USA: Eli Lilly, Q3-Zahlen

USA: 3M, Q3-Zahlen

USA: Corning, Q3-Zahlen

USA: General Electric, Q3-Zahlen

USA: Paccar, Q3-Zahlen

USA: Hasbro, Q3-Zahlen

USA: Lockheed Martin, Q3-Zahlen

USA: Raytheon Technologies, Q3-Zahlen

USA: Twitter, Q3-Zahlen

USA: Visa, Q4-Zahlen

USA: Texas Instruments, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

09:00 ESP: Erzeugerpreise 09/21

15:00 USA: FHF-Index 08/21

16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 09/21

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 10/21

16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 10/21



SONSTIGE TERMINE

DEU: 12. Deutscher Maschinenbaugipfel, Berlin

+ Pressegespräch um 13.00 mit VDMA-Präsident Karl Haeusgen

16:30 DEU: Pressegespräch Union de Banques Suisses (UBS) mit Wirtschafts-Nobelpreisträgern, Frankfurt/M. Bei der Veranstaltung «Nobel Perspekctives Live!» werden die Wirtschafts-Nobelpreisträger Joseph Stiglitz, Michael Spence, Sir Christopher A. Pissarides und Robert Engle über Europas Zukunft in der Post-COVID-Welt diskutieren.

BRN: Gipfeltreffen der Asean-Staaten



MITTWOCH, DEN 27. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: BASF, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Deutsche Bank, Q3-Zahlen

07:00 DEU: DWS, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Sulzer, 9Monatsumsatz

07:30 DEU: Telefonica Deutschland, Q3-Zahlen

07:30 FRA: Scor, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Puma, Q3-Zahlen

17:45 FRA: Accor, Q3-Umsatz

22:05 USA: Ford Motor, Q3-Zahlen

22:20 USA: Xilinx, Q3-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DNK: Novozymes, Q3-Zahlen

ESP: Ferrovial, Q3-Zahlen

ESP: Iberdrola, Q3-Zahlen

ESP: Banco Santander, Q3-Zahlen

FRA: Schneider Electric, Q3-Umsatz

FRA: Sodexo, Jahreszahlen

FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Q3-Umsatz

GBR: GlaxoSmithKline, Q3-Zahlen

IRL: Kerry Group, Q3-Umsatz

ITA: Telecom Italia, Q3-Zahlen

NLD: Heineken, Q3-Umsatz

NOR: Schibsted, Q3-Zahlen

NOR: Storebrand, Q3-Zahlen

NOR: Equinor, Q3-Zahlen

SWE: Electrolux, Q3-Zahlen

USA: Bristol Myers Squibb, Q3-Zahlen

USA: Align Technology, Q3-Zahlen

USA: McDonald's, Q3-Zahlen

USA: Harley-Davidson, Q3-Zahlen

USA: Boeing, Q3-Zahlen

USA: International Paper, Q3-Zahlen

USA: General Motors, Q3-Zahlen

USA: CME Group, Q3-Zahlen

USA: General Dynamics, Q3-Zahlen

USA: Coca-Cola, Q3-Zahlen

USA: Boston Scientific, Q3-Zahlen

USA: Norfolk Southern, Q3-Zahlen

USA: Ebay, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

DEU: DIW Konjunkturbarometer

08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 11/21

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 10/21

08:45 FRA: Erzeugerpreise 09/21

10:00 EUR: Geldmenge M3 09/21

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 09/21 (vorläufig)

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 09/21 (vorläufig) 18:00 RUS: Industrieproduktion 09/21



SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Vorstellung Vorsorgeatlas Deutschland 2021 zur Altersvorsorge, Frankfurt/M.

12:00 DEU: Verkündungstermin im Rechtsstreit zwischen Bübchen und Beiersdorf um das Verpackungsdesign der Pflegeserie Nivea Baby

14:00 DEU: Symposium: "Kreditanalyse in Zeiten des Wandels: Zum Nutzen interner und externer Ratings aus historischer und aktueller Perspektive", Frankfurt/M.

DONNERSTAG, DEN 28. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 CHE: Ems Chemie, 9Monatsumsatz

06:30 FRA: Airbus Group, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Kuka, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Nemetschek, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Lufthansa, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Takkt, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Wacker Chemie, Q3-Zahlen (detailliert)

07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Swisscom, 9Monatszahlen

07:00 CHE: Clariant, Q3-Zahlen

07:00 FIN: Nokia, Q3-Zahlen

07:00 FRA: Capgemini, Q3-Umsatz

07:00 FRA: Sanofi, Q3-Zahlen

07:00 NOR: Aker BP, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Volkswagen, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Porsche, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Befesa, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Drägerwerk, Q3-Zahlen (detailliert)

08:00 DEU: MTU Aero Engines, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Beiersdorf, Q3-Zahlen

08:00 DEU: LPKF, Q3-Zahlen (detailliert)

08:00 DNK: Carlsberg, Q3-Umsatz

08:00 FRA: Lagardere, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Shell, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Travis Perkins, Q3-Umsatz

08:00 NLD: Stellantis, Q3-Zahlen

12:00 DEU: Traton SE, Q3-Zahlen

12:00 DEU: Linde, Q3-Zahlen

12:30 USA: Merck & Co, Q3-Zahlen

18:30 FRA: Valeo, Q3-Umsatz

22:00 USA: Starbucks, Q4-Zahlen

22:05 USA: Stryker, Q3-Zahlen

22:30 USA: Apple, Q4-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

AUT: Bawag Group, Q3-Zahlen

BEL: Solvay, Q3-Zahlen

CHE: STMicroelectronics, Q3-Zahlen

ESP: Ferrovial, Q3-Zahlen

ESP: Repsol, Q3-Zahlen

FRA: Dassault Systemes, Q3-Zahlen

FRA: Korian, Q3-Zahlen

FRA: Totalenergies, Q3-Zahlen

FRA: Saint-Gobain, Q3-Zahlen

ITA: Saipem, Q3-Zahlen

ITA: UniCredit, Q3-Zahlen

KOR: Samsung, Q3-Zahlen

NOR: Telenor, Q3-Zahlen

USA: Caterpillar, Q3-Zahlen

USA: Northrop Grumman, Q3-Zahlen

USA: Stanley Black & Decker, Q3-Zahlen

USA: Amer Electric Pow CO, Q3-Zahlen

USA: Gilead Sciences, Q3-Zahlen

USA: Mastercard, Q3-Zahlen

USA: Intercontinental Exchange, Q3-Zahlen

USA: Comcast, Q3-Zahlen

USA: Baxter International, Q3-Zahlen

USA: ResMed, Q1-Zahlen

USA: Altria Group, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 09/21

06:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 10/21 09:00 ESP: Arbeitslosenquote Q3/21

09:00 ESP: Verbraucherpreise 10/21 (vorab)

09:30 SWE: Einzelhandelsumsatz 09/21

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 10/21

10:00 DEU: Verbraucherpreise Brandenburg, Hessen, Bayern 10/21 10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 10/21

11:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 10/21

11:00 BEL: BIP Q3/21 (1. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 10/21 (endgültig)

11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 10/21

11:00 EUR: Industrievertrauen 10/21

12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 09/21

12:00 ITA: Erzeugerpreise 09/21

13:45 EUR: EZB Zinsentscheid

14:00 DEU: Verbraucherpreise 10/21 (vorläufig)

14.30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: BIP Q3/21 (1. Veröffentlichung)

14:30 USA: Privater Konsum Q3/21 (vorab)

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 09/21



SONSTIGE TERMINE

BEL: Informelle Videokonferenz der EU-Wirtschafts- und Finanzminister

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi