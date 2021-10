Deutschland droht in 2-3 Jahren ein Versorgungskollaps ähnlich wie in England! Bereits heute fehlen 60.000 - 80.000 Berufskraftfahrer. Jedes Jahr gehen ca. 30.000 Berufskraftfahrer in Rente, demgegenüber stehen nur ca. 17.000 neue Berufseinsteiger. Bildquelle: Shutterstock.com Diese Entwicklung, die sich bereits seit geraumer Zeit abzeichnet und auf die der BGL bereits seit...

