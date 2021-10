EQS Group-News: Baloise Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Baloise Swiss Property Fund - Kotierung an der SIX Swiss Exchange geplant



15.10.2021 / 07:00





Basel, 15. Oktober 2021. Die Baloise Asset Management AG plant, den Baloise Swiss Property Fund an die Schweizer Börse zu bringen. Das entsprechende Kotierungsgesuch ist von der SIX Swiss Exchange gutgeheissen worden.

Der erste Handelstag des Baloise Swiss Property Fund an der SIX Swiss Exchange soll voraussichtlich der 1. November 2021 sein. Bis zum 31. Oktober 2021 dürfen ausschliesslich qualifizierte Anleger in den Baloise Swiss Property Fund investieren. Ab dem 1. November 2021 steht der Baloise Swiss Property Fund auch nicht-qualifizierten Anlegern offen. Der Baloise Swiss Property Fund soll mit der Kotierung voraussichtlich in die Indizes «SXI Real Estate Broad» sowie «SXI Real Estate Funds Broad» aufgenommen werden.

Über den Baloise Swiss Property Fund

Das Anlageziel des 2018 lancierten Baloise Swiss Property Fund besteht in erster Linie in der Erwirtschaftung eines stabilen laufenden Ertrages durch direkte Investitionen in schweizerische Core/Core plus-Immobilien, welche sich an guter Lage befinden und eine hohe Ertrags- und Wertstabilität aufweisen. Der Immobilienfonds verfolgt die Strategie, schweizweit Immobilien zu erwerben, um diese längerfristig zu halten und deren Ertragspotenzial zu optimieren. Dabei wird eine breite regionale Diversifikation sowie mittel- bis langfristig eine sektorielle Diversifikation mit mindestens 50 % Wohnen sowie höchstens 50 % kommerziell genutzten Liegenschaften angestrebt.

Das Portfolio besteht aktuell aus 72 Liegenschaften und verfügt derzeit über einen geschätzten Marktwert von rund 811 Mio. CHF. Die Fondsleitung beabsichtigt, das Immobilienportfolio des Baloise Swiss Property Fund weiter auszubauen, wobei weiterhin ein Schwergewicht in Wohnliegenschaften bestehen soll. Im Anlagefokus stehen unverändert Liegenschaften in den Städten der wachstumsstarken Wirtschaftsregionen und deren Einzugsgebiete, welche solide und langfristige Mieterträge ermöglichen. Gleichzeitig setzt die Fondsleitung die Optimierung des Bestands fort, indem lokales Mietertragspotenzial bei wertvermehrenden Sanierungen und Nachvermietungen realisiert wird.

Fondsinformationen



Name: Baloise Swiss Property Fund

Valor / ISIN: 41455103 / CH0414551033

Fondswährung: CHF

Ertragsverwendung: ausschüttend

Rechtsform: Vertraglicher Anlagefonds

Anlegerkreis: Bis 31. Oktober 2021: Beschränkt auf qualifizierte Anleger gemäss Art. 10 Abs. 3 und 3ter KAG. Ab 1. November 2021: Publikumsanleger

Fondsleitung/Portfolio Management: Baloise Asset Management AG, Basel

Depotbank: UBS Switzerland AG, Zürich

Lancierungsdatum: 1. Oktober 2018

Disclaimer:

Der in dieser Pressemitteilung beschriebene Immobilienfonds richtet sich bis am 31. Oktober 2021 ausschliesslich an qualifizierte Anleger gemäss Art. 10 Abs. 3 und 3ter des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG). Die vollständigen Angaben zum Immobilienfonds können dem Prospekt, dem Fondsvertrag und den jeweils verfügbaren relevanten Jahres- bzw. Halbjahresberichten entnommen werden, welche die Grundlage für eine allfällige Investition bilden. Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, der vereinfachte Prospekt und die Jahres- bzw. Halbjahresberichte können kostenlos bei der Fondsleitung, der Baloise Asset Management AG, Aeschengraben 21, 4051 Basel, oder bei der Depotbank, der UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich, angefordert werden. Bis am 31. Oktober 2021 gilt der aktuelle Fondsvertrag für qualifizierte Anleger. Ab dem 1. November 2021 gilt ein neuer Fondsvertrag für alle Anleger.

Diese Medienmitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe von Kaufangeboten oder zur Zeichnung von Anteilen dar. Diese Medienmitteilung stellt weder einen Prospekt noch eine ähnliche Mitteilung im Sinne des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG) in der jeweils geltenden Fassung dar. Kopien dieser Medienmitteilung dürfen nicht in oder aus Rechtsordnungen gesendet oder in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen dies gesetzlich ausgeschlossen oder untersagt ist. Die hierin enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots in einer Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung vor der Vornahme von zusätzlichen Handlungen gemäss den Vorschriften der betreffenden Rechtsordnung rechtswidrig wären.

Diese Medienmitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebracht oder übertragen werden oder an U.S.-amerikanische Personen (einschliesslich juristische Personen) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder übertragen werden. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoss gegen U.S.-amerikanische wertpapierrechtliche Vorschriften begründen. Der Fonds ist nicht zugelassen für U.S. Personen. Der Fonds ist ausschliesslich zugelassen für «Non-U.S. persons».

Entscheide zum Kauf oder zur Zeichnung neuer Anteile des Baloise Swiss Property Funds sollten ausschliesslich aufgrund des relevanten Prospektes bzw. Fondsvertrages erfolgen. Ausserdem wird Anlegern empfohlen, sich von ihrer Bank oder ihrem Finanzberater beraten zu lassen. Teile dieser Medienmitteilung stellen ggf. Werbung für Finanzinstrumente im Sinne von Art. 68 FIDLEG dar.

