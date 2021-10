Der Öl- und Gasriese BP verdient aktuell dank haussierender Preise natürlich prächtig. Dies nutzt der Konzern konsequent, um in Zukunftsmärkte zu investieren. Dabei setzen die Briten auf Erneuerbare Energien, aber auch auf die E-Mobilität. So wurde nun bekannt, dass BP sich an Digital Charging Solutions GmbH (DCS) beteiligen wird, die hinter dem Ladestellenanbieter Charge Now steht. Damit wird der Energieriese neben den deutschen Autoherstellern Daimler und BMW der dritte Anteilseigner. Genauso ...

