London (ots/PRNewswire) -Die Ziele in den Bereichen Umwelt, Gesellschaft und Governance sind zu einem Prüfstein für Unternehmen in aller Welt geworden. TBD Media Group verfolgt die FortschritteDie 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen bieten einen Rahmen für eine bessere Zukunft: von der Beseitigung der Armut bis zum Schutz der Ozeane - die Ziele brauchen die Unterstützung der Unternehmen, um etwas zu bewirken.Die renommierte Produktionsfirma TBD Media Group verfolgt in einer Reihe von Dokumentarfilmen die Unternehmen, die sich der von der UNO gestellten Herausforderung stellen. Die Filme behandeln Themen wie verantwortungsbewusster Konsum und Produktion, nachhaltige Gemeinschaften sowie Gesundheit und Wohlbefinden und erzählen ermutigende Geschichten darüber, wie Unternehmen Innovation, neues Denken und Technologie nutzen, um die Zukunft zu verbessern.Die Probleme, mit denen die Menschheit konfrontiert ist, wie Armut, Umweltverschmutzung und Hunger, haben wir größtenteils selbst verschuldet. Die Unternehmen, die sich an der Vision 2045 beteiligen, übernehmen eine Führungsrolle bei der Umkehrung der Schäden und zeigen, dass Profit nicht auf Kosten der Menschen und des Planeten gehen muss.Paolo Zanini, Gründer und CEO der TBD Media Group, sagt:"Wir waren schon immer stolz auf unsere Fähigkeit, über die wichtigen Themen zu berichten, egal wo in der Welt sie angesiedelt sind. Die Nachrichtenagenda hat sich zu Recht auf die Krise konzentriert, in der sich die Menschheit befindet. Wir müssen anfangen zu erzählen, wo der Wandel stattfindet, sonst fühlen sich die Menschen hoffnungslos. Es findet jetzt ein echter und positiver Wandel statt, und die Menschen können mitmachen und helfen."Die Vision 2045 umfasst einige der innovativsten und ehrgeizigsten Unternehmen der Welt, die sich zusammengeschlossen haben, um zu zeigen, dass Menschen, wenn sie ihren Einfallsreichtum kombinieren, weltverändernde Ergebnisse erzielen können.Unternehmen, die in dieser Ausgabe vorgestellt werden:BSH Home Appliances Group (https://vision2045.com/bsh-home-appliances-a-journey-towards-true-sustainability/), Diginex (https://vision2045.com/making-esg-reporting-accessible/), Getaround, (https://vision2045.com/new-routes-to-sustainable-mobility/)IUPUI (Indiana University-Purdue University Indianapolis) (https://vision2045.com/creating-a-sustainable-model-for-academia/), PERSOL Holdings (https://vision2045.com/work-and-smile-the-philosophy-behind-a-new-approach-to-human-resourcing/).Weitere Informationen über die Kampagne Vision 2045 finden Sie hier https://vision2045.com/Informationen zu TBD Media GroupTBD Media Group ist ein internationaler, zweckorientierter Medienentwickler, der Unternehmen, Organisationen und Regierungen dabei unterstützt, ihre Markengeschichten auf menschliche und direkte Weise zu erzählen. Erfahren Sie mehr unter https://www.tbdmediagroup.com/. (https://www.tbdmediagroup.com/)Pressekontakt:Jenna-Leigh SoobramoneyHead of MarketingTBD Media Groupj.soobramoney@tbdmediagroup.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1659975/TBD_Media_Group.jpgOriginal-Content von: TBD Media, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136020/5046938