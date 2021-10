DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Dank einer spürbaren Erholung des globalen Geschäfts hat die Hugo Boss AG im dritten Quartal 2021 erstmalig wieder Umsatz sowie Ergebnis im Vergleich zum Vor-Pandemieniveau steigern können und die Jahresprognose angehoben. Auf vorläufiger Basis legte der Konzernumsatz im Quartal währungsbereinigt um 40 Prozent zu. In Konzernwährung stiegen die Umsätze im Dreimonatszeitraum um 42 Prozent auf 755 Millionen Euro. Auf vorläufiger Basis erzielte Hugo Boss einen operativen Gewinn von 85 Millionen Euro, nach 15 Millionen vor Jahresfrist.

Angesichts des guten Quartals hob der Modekonzern seinen Ausblick für das laufende Jahr an. Das Unternehmen prognostiziert nunmehr, den Konzernumsatz 2021 währungsbereinigt um rund 40 Prozent steigern zu können. Die bisherige Prognose hatte einen Anstieg um 30 bis 35 Prozent von den 1,946 Milliarden Euro im Vorjahr vorgesehen. Das EBIT soll 2021 jetzt 175 bis 200 Millionen Euro erreichen statt 125 bis 175 Millionen Euro.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

14:25 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 3Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Patrizia: 0,30 Euro

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Empire State Manufacturing Index Oktober PROGNOSE: 26,5 zuvor: 34,3 14:30 Import- und Exportpreise September Importpreise PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: -0,3% gg Vm 14:30 Einzelhandelsumsatz September PROGNOSE: -0,2% gg Vm zuvor: +0,7% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +1,8% gg Vm 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Oktober (1. Umfrage) PROGNOSE: 73,0 zuvor: 72,8 16:00 Lagerbestände August PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.505,00 +0,1% E-Mini-Future S&P-500 4.445,75 +0,4% E-Mini-Future Nsdq-100 15.095,25 +0,4% Nikkei-225 28.955,49 +1,4% Schanghai-Composite 3.568,52 +0,3% +/- Ticks Bund -Future 169,70 -13 Vortag: INDEX Schluss +/- DAX 15.462,72 +1,4% DAX-Future 15.482,00 +1,4% XDAX 15.499,83 +1,4% MDAX 34.169,46 +1,2% TecDAX 3.711,42 +1,7% EuroStoxx50 4.149,06 +1,6% Stoxx50 3.603,67 +1,4% Dow-Jones 34.912,56 +1,6% S&P-500-Index 4.438,26 +1,7% Nasdaq-Comp. 14.823,43 +1,7% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 169,83 +89

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Dank starker US-Vorgaben dürfte die gute an Europas Börsen am Freitag andauern. Händler verweisen darauf, dass die Anleiherenditen nicht weiter gestiegen sind. Daneben treibe auch der starke Auftakt der US-Bilanzsaison. Bei den Unternehmensdaten im Fokus steht mit Goldman Sachs am Mittag die letzte der großen Investmentbanken. Im Dax könnte am Mittag der kleine Verfalltag der Indexoptionen für erhöhte Volatilität sorgen. Und in den USA wird vor allem auf die Inflation geblickt: Hier werden die Import- und Exportpreise im September vorgelegt.

Rückblick: Sehr fest - Global sinkende Renditen und gute US-Vorgaben trieben, denn dort überboten die Quartalszahlen von allen fünf Großbanken ihre Schätzungen. Dazu kamen gute Daten auch von europäischen Unternehmen. Am Markt machte sich etwas Hoffnung breit, dass zumindest das Top der Inflationsentwicklung in Sicht sei. Entsprechend gingen die US- und deutschen Renditen zurück, was vor allem Technologiewerte nach oben trieb. Infineon stiegen um 2,7 Prozent, SAP setzten ihren guten Lauf seit ihrer Prognoseerhöhung fort und stiegen 2,8 Prozent. Cancom legten 3,1 Prozent zu, ASML und Software AG je um 3,9 Prozent. Weniger gesucht waren daher die defensiven Versorger, Eon und RWE gabe je rund ein halbes Prozent nach, EdF aus Frankreich sogar 0,6 Prozent. Gut kam der erhöhte Ausblick vom Werbekonzern Publicis an, die Aktien sprangen um 2,7 Prozent nach oben. Die Hoffnung auf eine Belebung der Reisetätigkeit ließ auch Reisewerte wieder durchstarten. Für Fluglinien wie Easyjet und IAG ging es bis zu 3,7 Prozent nach oben. Beim Navi-Hersteller Tomtom ging es 4,2 Prozent höher. Tomtom sieht zwar Margendruck, führt dies jedoch nur auf die bekannten Probleme in der Lieferkette zurück.

DAX/MDAX/TECDAX

Fest - Gut nachgefragte Konjunktur- und Auto-Aktien stützten. Siemens stiegen um 3,1 Prozent, Daimler legten 2 Prozent zu. Für gute Laune bei Adidas sorgte die Ankündigung von kräftigen Ausschüttungen an die Aktionäre. Die Aktien legten 1,6 Prozent zu.

XETRA-NACHBÖRSE

Hugo Boss rückten im nachbörslichen Handel am Donnerstag um 3,2 Prozent vor. Dank einer spürbaren Erholung des globalen Geschäfts hat der Modekonzern im dritten Quartal erstmalig wieder Umsatz sowie Ergebnis im Vergleich zum Vor-Pandemieniveau steigern können und die Jahresprognose angehoben. Drägerwerk legten 0,6 Prozent zu, nachdem der Medizin- und Sicherheitstechnikkonzern im dritten Quartal einen deutlich niedrigeren Umsatz sowie operatives Ergebnis als im Vorjahr erzielt hat. Der Ausblick auf das laufende Jahr wurde indessen bestätigt.

USA - AKTIEN

Sehr fest - Im Fokus stand die an Fahrt gewinnende Berichtssaison. Besser als erwartet ausgefallene Jobdaten stützten zudem das Sentiment. Unitedhealth (+4,2%) hat Umsatz- und Ergebnisschätzungen der Experten übertroffen und die Jahresprognose erhöht. Walgreens Boots Alliance sprangen um 7,4 Prozent nach oben, nachdem die Prognosen geschlagen wurden. Vor allem die besser als erwartet ausgefallenen Geschäftszahlen aus dem Bankensektor zogen die Aufmerksamkeit auf sich. Zahlen vorgelegt haben u.a. Citigroup (+0,8%), Bank of America (+4,5%), Morgan Stanley (+2,5%) und Wells Fargo (-1,6%). Die Gewinnprognosen wurden regelmäßig übertroffen. Den Anlegern stieß jedoch auf, dass die Ergebnisse teilweise durch Auflösung von Risikovorsorgen aufgepeppt wurden. Boeing (-2,0%) hat Informanten zufolge mit einem neuen Defekt am 787 Dreamliner zu tun. Die Aktie des Softwareentwicklers Gitlab legte ein fulminantes Börsendebüt hin. Der Ausgabepreis hatte bei 77 Dollar je Aktie gelegen. Der erste Kurs lag bei 94,25 Dollar. Aus dem Handel ging die Aktie bei 103,89 Dollar, ein Anstieg um 35 Prozent zum Ausgabepreis.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,36 0,0 0,36 24,5 5 Jahre 1,05 -1,9 1,07 69,1 7 Jahre 1,34 -2,4 1,36 68,9 10 Jahre 1,51 -2,3 1,54 59,6 30 Jahre 2,02 -1,3 2,03 36,9

Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen tendierte erneut etwas leichter bei 1,51 Prozent, bereits an den beiden vorangegangenen Tagen hatten diese etwas nachgegeben.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Do, 17.20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1607 +0,1% 1,1599 1,1588 -5,0% EUR/JPY 132,38 +0,4% 131,85 131,73 +5,0% EUR/CHF 1,0715 +0,1% 1,0833 1,0704 -0,9% EUR/GBP 0,8481 -0,0% 0,8482 0,8471 -5,0% USD/JPY 114,05 +0,3% 113,68 113,67 +10,4% GBP/USD 1,3687 +0,1% 1,3674 1,3678 +0,2% USD/CNH 6,4334 -0,1% 6,4373 6,4376 -1,1% Bitcoin BTC/USD 59.693,51 +3,3% 57.767,76 57.545,51 +105,5%

Am Devisenmarkt zeigte sich der Dollar nach den Gewinnmitnahmen vom Vortag etwas leichter. Eingesetzt hatten diese nach Bekanntgabe der Verbraucherpreise aus den USA am Mittwoch. Demnach hat sich die Inflation im September zwar beschleunigt, aber nicht sehr stark, so die Unicredit. Für den DXY-Dollar-Index ging es um 0,1 Prozent nach unten.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 81,87 81,31 +0,7% 0,56 +71,1% Brent/ICE 84,64 84,00 +0,8% 0,64 +66,9%

Die Ölpreise legten auf dem ohnehin hohen Niveau weiter zu. Höhere Energiekosten sind einer der Haupttreiber der aktuellen Inflation. Die Internationale Energieagentur hat die Prognose für die Nachfrage nach oben genommen. Die US-Rohöllagerbestände sind indessen stärker als erwartet gestiegen, wie die staatliche Energy Information Administration mitgeteilt hat.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.793,12 1.795,83 -0,2% -2,71 -5,5% Silber (Spot) 23,47 23,58 -0,4% -0,10 -11,1% Platin (Spot) 1.056,75 1.058,60 -0,2% -1,85 -1,3% Kupfer-Future 4,63 4,63 -0,1% -0,00 +31,3%

Der Goldpreis legte mit den andauernden Inflationserwartungen moderat zu. Auch die leicht fallenden Renditen stützten das unverzinsliche Edelmetall. Allerdings bremste die psychologische Marke bei 1.800 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

HAUSHALTSPOLITIK USA

US-Präsident Joe Biden hat am Donnerstag (Ortszeit) ein Gesetz zur Anhebung der Schuldenobergrenze unterzeichnet und damit die drohende Zahlungsunfähigkeit zunächst abgewandt. Das US-Repräsentantenhaus stimmte am Dienstag für die Anhebung. Durch den Beschluss wird die Schuldengrenze um 480 Milliarden Dollar (415 Milliarden Euro) erhöht.

EU / IRAN

Die iranische Regierung will nach eigenen Angaben "in den kommenden Tagen" in Brüssel mit der EU über eine Wiederaufnahme der Wiener Atomverhandlungen sprechen. Das teilte das iranische Außenministerium am Donnerstag nach einem mehrstündigen Treffen von Vize-Außenminister Ali Bagheri mit dem für die Verhandlungen mit Teheran zuständigen EU-Unterhändler Enrique Mora mit.

EU / SCHWEIZ

Gut fünf Monate nach den geplatzten Verhandlungen über ein Rahmenabkommen mit der EU hat der schweizerische Bundespräsident Guy Parmelin einen Dialog als Ausweg aus der Sackgasse gefordert. Er wünsche sich einen "ranghohen" politischen Dialog, sagte Parmelin im Gespräch mit der Vereinigung der Auslandspresse in Bern.

MIGRATIONSPOLITIK POLEN

Das polnische Parlament hat für eine Legalisierung der umstrittenen Zurückweisung von Migranten an der Grenze gestimmt. Mit der Verabschiedung der entsprechenden Gesetzesänderung gab das Parlament auch grünes Licht für den Bau einer Grenzanlage.

WIRTSCHAFTSPOLITIK JAPAN

Japans neuer Premierminister Fumio Kishida hat versprochen, das Land vom neoliberalen Fundamentalismus wegzubringen, und das Versagen seiner eigenen Partei kritisiert, im Rahmen ihrer Abenomics-Wirtschaftspolitik ein breit angelegtes Wachstum zu schaffen. In einem Interview mit der Financial Times erklärte Kishida, dass regulatorische Reformen zwar weiterhin notwendig seien, er sich dabei aber darauf konzentrieren werde, die Kluft zwischen Arm und Reich zu verringern.

DRÄGERWERK

hat im dritten Quartal einen deutlich niedrigeren Umsatz sowie Ergebnis erzielt. Grund hierfür waren laut Mitteilung Auswirkungen der Corona-Pandemie und eine geringere Bruttomarge von rund 46,9 (Vorjahr: 48,2) Prozent. Auch belasteten höhere höhere Funktionskosten. Der Ausblick auf das laufende Jahr wurde bestätigt.

RIO TINTO

geht davon aus, dass er in diesem Jahr voraussichtlich weniger Eisenerz aus seinen australischen Bergbaubetrieben verschiffen wird als bisher angenommen, da sich Projekte wegen eines Arbeitskräftemangels im Westen des Landes verzögern. Auch die Förderung von Kupfer und Bauxit werde unter den Prognosen liegen, teilte die Rio Tinto plc mit. Dies sei allerdings auf werksbedingte Probleme zurückzuführen.

ALCOA

verzeichnete im dritten Quartal einen Nettogewinn von 337 Millionen US-Dollar gegenüber einem Verlust von 49 Millionen im Vorjahreszeitraum. Der bereinigte Gewinn je Aktie betrug 2,05 Dollar je Titel und übertraf damit die Erwartungen der Analysten von 1,76 Dollar. Der Umsatz stieg von 2,37 Milliarden Dollar im Vorjahr auf 3,11 Milliarden. Am Markt wurde nur ein Umsatz von 2,93 Milliarden Dollar erwartet.

BOEING

Im Fall der Abstürze von Boeing-Maschinen des Typs 737 Max ist ein ehemaliger Testpilot des US-Flugzeugbauers Boeing von einem US-Bundesgericht offiziell der Täuschung beschuldigt worden. Der ehemalige technische Chefpilot Mark Forkner habe der US-Flugaufsichtsbehörde FAA "falsche, ungenaue und unvollständige Informationen über einen neuen Teil der Flugsteuerung der Boeing 737 Max" geliefert, teilte das US-Justizministerium mit.

LINKEDIN / CHINA

Microsoft wird die in China betriebene Version ihrer Professional-Networking-Website LinkedIn schließen. Dieser Schritt markiert das Ende des letzten großen US-amerikanischen Social-Media-Netzwerks, das in dem Land offen operiert. In einer Erklärung vom Donnerstag teilte LinkedIn mit, dass es diese Entscheidung getroffen hat, nachdem es mit einem deutlich schwierigeren Betriebsumfeld und höheren Compliance-Anforderungen in China konfrontiert worden sei.

