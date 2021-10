Zum Donnerstag sahen wir weitere DAX-Aufschläge in Richtung Wochenende. Alle Sorgen wie die Inflation treten aktuell in den Hintergrund. Mit der weiteren Aufwärtsdynamik am Donnerstag hat sich der DAX sehr zügig seiner großen Abwärtstrendlinie genähert. Diese hatten wir gestern hier dargestellt (Rückblick): DAX-Big-Picture mit Abwärtstrend am 14.10.2021 Sowie als Trigger den 15.300er-Bereich benannt, ...

