Anzeige
Mehr »
Login
Freitag, 15.10.2021 Börsentäglich über 12.000 News von 677 internationalen Medien
Top Secret! Bringt jetzt Halo Collective Bar-X mit 240 Mio. USD an die Börse!?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2PBYX ISIN: CA36249G1090 Ticker-Symbol: 0YD 
Frankfurt
15.10.21
08:06 Uhr
0,143 Euro
-0,034
-19,21 %
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
GSP RESOURCE CORP Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
GSP RESOURCE CORP 5-Tage-Chart
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
GSP RESOURCE
GSP RESOURCE CORP Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
GSP RESOURCE CORP0,143-19,21 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.