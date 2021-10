Jeonju, eine UNESCO-Kreativstadt der Gastronomie, hat angekündigt, dass das Jeonju Bibimbap Festival 2021, das typische Gourmetfestival der Stadt, an jedem Wochenende vom 9. bis 31. Oktober 2021 in der Nähe von Jeonju Hyanggyo im Hanok-Dorf Jeonju und online stattfinden wird.

Die UNESCO Kreativstadt der Gastronomie Jeonju hat das Jeonju Bibimbap Festival 2021 eröffnet. Unter dem Titel Welt-Bibim-Woche wird das diesjährige Festival von Ryu Jae-hyeon, Executive Director, konzipiert und betreut, das sich auf ein Lebensmittel-Festival konzentriert, um den besten Geschmack zu liefern und gleichzeitig die Geselligkeit zu fördern, die durch "Mischung" repräsentiert wird. Es findet an jedem Wochenende vom 9. 31. Oktober 2021 in der Nähe von Jeonju Hyanggyo im Hanok- Dorf Jeonju und online statt. Das vierwöchige Festival bietet an jedem Wochenende "Tages"-Programme zu verschiedenen Themen, darunter Bibim-Woche (Tag für Paare), Vitamin-Woche (Tag für Ehefrauen), Protein-Woche (Tag für Ehemänner) und Weltwoche (Tag für Familien). Darüber hinaus finden weitere Sonder- und Dauerprogramme sowie Sonderausstellungen statt. (Grafik: Business Wire)